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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В соцсети появилась официальная группа «Фонд Луизы Хайруллиной»

ОБЩЕСТВО
Фото: Vk

В соцсети появилась официальная группа «Фонд Луизы Хайруллиной» Фото: Vk

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во «ВКонтакте» появилась официальная группа «Фонд Луизы Хайруллиной». В ней будет размещаться вся достоверная информация о ходе процесса над жительницей города Салавата, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей банковских денег.

Первое сообщение — о создании группы — появилось утром 9 июля. Отмечается, что у Луизы два адвоката, других правозащитников нет. Что касается мужа обвиняемой, то он должен нанять юриста сам.

В одном из сообщений говорится, что Луиза содержится в одиночной камере. На условия содержания она не жалуется. Показаний следствию обвиняемая не дает.

В группе пока более 100 подписчиков, но их количество растет.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте в материале ИА «Башинформ».

Теги: присвоение
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