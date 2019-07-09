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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС по Башкортостану предупреждает об ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют, что 10 июля ожидается сильный ветер со скоростью 17-22 м/с. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха составит +13, +18 градусов. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах грозы, град. Столбики термометров покажут +24, +29 градусов, по юго-востоку до +34.

В пресс-службе ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности при усилении ветра.

«Во-первых, отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — призвали жителей республики в МЧС РБ.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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