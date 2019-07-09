Видеоролики студентов из Уфы - призеры международного конкурса «Волга - Янцзы»

Фото: пресс-служба БГМУ







Фото: пресс-служба БГМУ

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Студенты Башкирского государственного медицинского университета — активисты медиацентра «М2», стали лауреатами III степени международного конкурса видеороликов «Волга — Янцзы», который прошёл с 27 июня по 6 июля в городе Чэнду (КНР). Студентки педиатрического факультета Виолетта Гайсина, лечебного факультета Камила Валитова, медико-профилактического факультета Дарья Гаранина подготовили видеоролик на тему конкурса — «Мои любимые Волга и Янцзы» на русском и английском языках.

Конкурс проводится Ассоциацией вузов «Волга – Янцзы», в которую входит БГМУ и партнерские вузы Китая — Сычуаньский университет, Наньчанский университет и Университет традиционной китайской медицины (Дзянси). 2018 и 2019 годы объявлены в России и Китае «Годами межрегионального сотрудничества». Кроме того, в 2019 году отмечается 70-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Ассоциация «Волга-Янцзы», являясь важной платформой сотрудничества в сфере образования, в марте 2019 года объявила о международном конкурсе видеороликов студентов с целью углубления взаимопонимания и создания гуманитарного моста кооперации между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы Китайской Народной Республики.

По результатам первого тура всего 32 команды успешно прошли этап рассмотрения видеороликов специалистами. Далее было объявлено о проведении онлайн-голосовании на официальном сайте Ассоциации.

По итогам онлайн-голосования команда БГМУ стала финалистом конкурса. Студенты были приглашены в молодежный лагерь Ассоциации вузов «Волга — Янцзы», они посетили Чэндуский городской музей, базу изучения и размножения больших панд, побывали в медицинском музее при институте «Хуаси», музее традиционной медицины, музее сычуаньской кухни.

На церемонии закрытия Молодежного лагеря и вручения наград победителям Международного конкурса видеороликов уфимские студентки станцевали национальный башкирский танец «Бурзяночка», который вызвал восхищение как у организаторов конкурса, так и у гостей церемонии, сообщили в пресс-службе БГМУ.