Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.70 ↓

9 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Видеоролики студентов из Уфы - призеры международного конкурса «Волга - Янцзы»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БГМУ

Фото: пресс-служба БГМУ

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Студенты Башкирского государственного медицинского университета — активисты медиацентра «М2», стали лауреатами III степени международного конкурса видеороликов «Волга — Янцзы», который прошёл с 27 июня по 6 июля в городе Чэнду (КНР). Студентки педиатрического факультета Виолетта Гайсина, лечебного факультета Камила Валитова, медико-профилактического факультета Дарья Гаранина подготовили видеоролик на тему конкурса — «Мои любимые Волга и Янцзы» на русском и английском языках.

Конкурс проводится Ассоциацией вузов «Волга – Янцзы», в которую входит БГМУ и партнерские вузы Китая — Сычуаньский университет, Наньчанский университет и Университет традиционной китайской медицины (Дзянси). 2018 и 2019 годы объявлены в России и Китае «Годами межрегионального сотрудничества». Кроме того, в 2019 году отмечается 70-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Ассоциация «Волга-Янцзы», являясь важной платформой сотрудничества в сфере образования, в марте 2019 года объявила о международном конкурсе видеороликов студентов с целью углубления взаимопонимания и создания гуманитарного моста кооперации между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы Китайской Народной Республики.

По результатам первого тура всего 32 команды успешно прошли этап рассмотрения видеороликов специалистами. Далее было объявлено о проведении онлайн-голосовании на официальном сайте Ассоциации.

По итогам онлайн-голосования команда БГМУ стала финалистом конкурса. Студенты были приглашены в молодежный лагерь Ассоциации вузов «Волга — Янцзы», они посетили Чэндуский городской музей, базу изучения и размножения больших панд, побывали в медицинском музее при институте «Хуаси», музее традиционной медицины, музее сычуаньской кухни.

На церемонии закрытия Молодежного лагеря и вручения наград победителям Международного конкурса видеороликов уфимские студентки станцевали национальный башкирский танец «Бурзяночка», который вызвал восхищение как у организаторов конкурса, так и у гостей церемонии, сообщили в пресс-службе БГМУ.

Теги: Волга-Янцзы, конкурс видеороликов
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии погиб малолетний ребенок, упав в ведро с водой
В башкирском селе Иглино накануне днем произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, пока мать занимала
Каринэ Хабирова рассказала об основной традиции своей семьи
День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об это
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя жительница Свердловской области
В Калтасинском районе на дороге в Старый Орьебаш опрокинулась вазовская «двенадцатая», которой управляла 25-летняя жительница Свердловской области. Води
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть