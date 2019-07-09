Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Уфимец выиграл воздушные баталии, приговор «под копирку» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия и еще два региона вместе создадут Уральский промышленный кластер. Объединение сил позволит создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции.

Власти Башкирии, Свердловской и Челябинской областей договорились о создании Уральского промышленного кластера. Как передает ТАСС, соответствующее соглашение они подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Отмечается, что объединение сил регионов позволит «комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов». В рамках создаваемого промышленного кластера планируется «создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки».

В Уфе заложили новый мост. 8 июля в Уфе состоялась церемония закладки первого камня в основание нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, пишет издание «Правда ПФО», уточнив при этом, что «работы будет выполнять «Уралмостострой» из Челябинска». Сообщается также, что в церемонии закладки приняли участие врио главы Башкортостана Радий Хабиров, а также руководители Гостранса РБ, администрации Уфы и другие официальные лица. «Новый мост планируем возвести за 31 месяц», — цитирует издание слова Хабирова. Ранее закладка первого камня в основание моста планировалась на 12 июня, затем церемония перенеслась на 28 июня, но была отменена в последний момент, напомнили в издании.

В списке ЮНЕСКО значится. ИА REGNUM узнал, что Минкульт России планирует каждые два года подавать заявки на включение историко-культурных и природных объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, «в 2018 году в российский предварительный список ЮНЕСКО добавилось три объекта по культурным критериям. Это сокровища Пазырыкской культуры в Республике Алтай, наскальная живопись пещеры Шульган-Таш в Башкортостане, петроглифы Онежского озера и Белого моря в Карелии. Именно по этим объектам будет продолжена основная работа по включению их в список ЮНЕСКО», отмечается в сообщении. Всего на включение в список на 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящего в Азербайджане, претендует более 30 природных и историко-культурных объектов из разных стран мира, уточнили в агентстве.

Отменили приговор, полностью копировавший обвинительное заключение. Президиум Верховного суда Башкирии отменил приговор Стерлитамакского горсуда по делу четырех жителей Башкирии и Санкт-Петербурга Марата и Артура Халиуллиных, Руслана Янчурина и Алексея Лобанова. В декабре 2017 года они были признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков и приговорены к длительным срокам колонии — от 12 до 16 лет. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права». Ранее Халиуллины, Янчурин и Лобанов утверждали, что «наркотики им подбросили сотрудники отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, что силовики несколько дней удерживали их в отделении без еды и сна, а также избивали, чтобы получить признательные показания». Президиум ВС обнаружил, что «текст приговора повторяет обвинительное заключение. Скопированы протоколы осмотров и следственных действий, ссылки на заключения экспертов, а также показания свидетелей, которые не соответствуют содержанию в протоколе судебного заседания», и вернул дело в суд первой инстанции, а также перевел троих обвиняемых под домашний арест». А СКР возобновил расследование дела о превышении полномочий против сотрудников отдела ФСКН, которое в мае прекращали «за отсутствием события преступления». На запрос Марата Халиуллина в прокуратуре Стерлитамака ответили, что следствие допустило «волокиту», отмечает издание.

При этом «Коммерсантъ» узнал, что «пятым фигурантом этого дела был сын тогдашнего начальника уголовного розыска Ишимбая подполковника Валерия Чикунова Данил Чикунов. Однако практически сразу после задержания членов группы его отпустили, а его статус по делу был изменен на свидетельский».

Новые варианты наказания за фиктивную регистрацию мигрантов. Тем временем «в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается прописать в Уголовном кодексе новые варианты наказания за фиктивную регистрацию мигрантов — обязательные и исправительные работы», информировала «Парламентская газета» и уточнила, что «проект подготовили Госсобрание Башкирии и депутат от «Единой России», замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин». Отмечается, что сейчас за это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа, либо до трёх лет принудительных работ, либо лишения свободы на срок до трёх лет. При этом есть случаи, когда граждане вообще остаются безнаказанными. В связи с этим предлагается дополнить перечень предусмотренных за фиктивную регистрацию мигрантов санкций обязательными работами на срок до 360 часов и исправительными работами на срок до одного года. «Авторы отмечают, что проект направлен на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, профилактику криминогенных проявлений, а также на совершенствование регулирования вопросов, связанных с противодействием незаконной миграции», — пояснили в газете.

Уфимец выиграл единственные в мире воздушные баталии. Пилот из Уфы стал победителем на XVIII международном фестивале воздухоплавания в Пермском крае, передает ТАСС. Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», который проходит в городе Кунгур с 2002 года, собирает ежегодно более 80 тыс. зрителей. В 2004 году город закрепил за собой право проводить единственные в мире «Воздушные баталии» — «сражения» в воздухе на аэростатах, уникальность соревнований стала привлекать летчиков из других стран, и в 2013 году фестивалю присвоили статус международного, поясняет агентство. «В этом году победителем стал воздухоплаватель из Уфы Руслан Кильмаматов, на втором месте Игорь Вертипрахов из Кунгура, на третьем — житель Санкт-Петербурга Андрей Чижов», — рассказали в ТАСС.

Наши на «Нашествии». Организаторы самого ожидаемого события сезона, фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2019 продолжают знакомить поклонников рок-музыки со специальными музыкальными программами, которые готовят к 20-летию «Главного приключения года» артисты сразу трех фестивальных сцен — «Главной», «Ультра» и «НАШЕ 2.0». По данным «Национальной службы новостей», «одна из самых ярких групп в современной рок-музыке — Lumen для зрителей «НАШЕСТВИЯ» сыграет на бис программу своего юбилейного тура, который посвящен 20-летию коллектива». «Мы с ребятами уже начали продумывать трек-лист, сейчас решаем, что взять из программы юбилейного тура, а что убрать», — рассказал фронтмен группы Тэм Булатов. НСН напомнила, что «впервые музыканты из Уфы вышли на «Главную» сцену 15 лет назад, в далёком 2004-м, где в том числе исполнили песню, которая надолго стала визитной карточкой Lumen – "Сид и Нэнси"». Как уточняется, «выступление Lumen состоится во второй фестивальный день, 20-го июля, в 21.50 на «Главной сцене», а само «НАШЕСТВИЕ» 2019 пройдёт 18-21 июля в Большом Завидове Тверской области.