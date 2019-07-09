Фото: ИА «Башинформ» 2020 год в России станет Годом памяти и славы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предстоящий 2020 год в России станет Годом памяти и славы. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы», ​​​- говорится в документе.

Организацией Года памяти и славы займется российский организационный комитет «Победа». Координировать работу оргкомитета будет глава администрации президента Антон Вайно.

В течение месяца правительство должно утвердить план основных мероприятий.

Указ вступил в силу со дня подписания — 8 июля.