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8 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Каринэ Хабирова рассказала об основной традиции своей семьи

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об этом в интервью журналистам рассказала супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова.

По ее словам, Бирск стал местом проведения семейного фестиваля не случайно.

«Это русский, православный город, где сохранились храмы, где свято чтут традиции. Сама соборная площадь – место, где нужно проводить семейные праздники, праздники добра, то, что зарождает традиции на будущее», — сказала Каринэ Хабирова.

В семье Хабировых есть и свои традиции.

«Самая основная традиция – это собираться всей нашей большой семьей, которая у нас есть. Семья – это не только ведь муж с женой и детьми, это бабушки, дедушки, тети, дяди. Они все члены огромной семьи. Желание всех увидеть, всем подарить тепло, искренне всех порадовать – это основная наша семейная традиция», — отметила супруга руководителя Башкортостана.

По словам Каринэ Хабировой, ее супруг — надежная опора и защитник семьи, который в то же время дома является добрым, нежным, любящим мужем и отцом.

«Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и любовь, забота и уважение друг к другу – это самое важное», — отметила Каринэ Хабирова.

Супруга руководителя Башкортостана сегодня также посетила Свято-Троицкий кафедральный собор, где поклонилась мощам святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Их привезли из храма Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

В эти минуты семейный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, продолжается. Перед жителями Бирска выступают хедлайнеры праздника, известная российская актерская семья – Антон и Виктория Макарские. Завершится фестиваль праздничным салютом.

Теги: Каринэ Хабирова
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