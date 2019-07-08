Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.58

EUR 71.65

8 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В природном парке «Мурадымовское ущелье» пройдет йыйын башкирской молодежи

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканский йыйын башкирской молодёжи «Мораҙым fest 2019» пройдет с 12 по 14 июля в природном парке «Мурадымовское ущелье».

Участников ожидают три насыщенных дня в палаточном лагере фестиваля, зарядка с чемпионом, спортивные соревнования по борьбе курэш, волейболу, футболу, легкой атлетике и другие народные игры, творческие конкурсы, розыгрыши, призы, подарки и дискотеки под открытым небом.

Хедлайнерами культурной программы «Мораҙым-Party» станут ZAINETDIN, группа «Бәхетле» и MC BASH.

Одной из главных площадок форума станет республиканский турнир по дебатам среди молодежи на башкирском языке, где каждый сможет представить свое мнение по актуальным общественным вопросам

На фестивале также состоится конкурс на лучшее оформление бивака по одной из тематик (Год театра в России, 100-летие образование Республики Башкортостан и Республиканский йыйын башкирской молодёжи «Мораҙым fest 2019»).

Участие возможно в двух вариантах: в качестве зрителя (без участия в соревнованиях) или полное участие в фестивальных площадках (для этого необходимо зарегистрироваться в составе команды).

Теги: молодежь, фестиваль
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Муж арестованной «миллионерши» Луизы Хайруллиной вернулся в Салават
Муж Луизы Хайруллиной, арестованной по подозрению в краже более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате, Марат Хайруллин вернулся в Салават. Об эт
В МВД сообщили подробности нападения на несовершеннолетнюю в Уфе
В МВД Башкирии сообщили подробности нападения на несовершеннолетнюю девочку в Черниковке. По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками угрозыск
В Уфе спасатели помогли мужчине, пытавшемуся перелезть с 4 на 5 этаж
В Уфе спасатели помогли мужчине, пытавшемуся перелезть с 4 на 5 этаж. Инцидент произошел в доме 16/3 по проспекту Октября. На место были направлены шест
Эмиль Сайфутдинов стал лидером чемпионата мира по спидвею
"Башкирская торпеда" - салаватец Эмиль Сайфутдинов стал лидером чемпионата мира по спидвею. На четвертом этапе серии - Большом призе Швеции, состоявшемс
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть