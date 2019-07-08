В природном парке «Мурадымовское ущелье» пройдет йыйын башкирской молодежи

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканский йыйын башкирской молодёжи «Мораҙым fest 2019» пройдет с 12 по 14 июля в природном парке «Мурадымовское ущелье».

Участников ожидают три насыщенных дня в палаточном лагере фестиваля, зарядка с чемпионом, спортивные соревнования по борьбе курэш, волейболу, футболу, легкой атлетике и другие народные игры, творческие конкурсы, розыгрыши, призы, подарки и дискотеки под открытым небом.

Хедлайнерами культурной программы «Мораҙым-Party» станут ZAINETDIN, группа «Бәхетле» и MC BASH.

Одной из главных площадок форума станет республиканский турнир по дебатам среди молодежи на башкирском языке, где каждый сможет представить свое мнение по актуальным общественным вопросам

На фестивале также состоится конкурс на лучшее оформление бивака по одной из тематик (Год театра в России, 100-летие образование Республики Башкортостан и Республиканский йыйын башкирской молодёжи «Мораҙым fest 2019»).

Участие возможно в двух вариантах: в качестве зрителя (без участия в соревнованиях) или полное участие в фестивальных площадках (для этого необходимо зарегистрироваться в составе команды).