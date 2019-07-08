Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.58

EUR 71.65

8 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Результаты ЕГЭ 16 учащихся из Башкирии аннулированы из-за попытки фальсификации

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Результаты ЕГЭ 16 учащихся из Башкирии аннулированы из-за попытки фальсификации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Балтачевском районе Башкирии была зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. В итоге результаты экзаменов 16 выпускников были дисквалифицированы. Все они остались без аттестатов, сообщил сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров.

«У нас в Балтачевском районе определенные деятели — не знаю, коррупционная это составляющая или тупоумие человеческое, надо разбираться, предприняли попытку фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ, попытку создать неравные условия для детей. Это привело к тому, что 16 детей, которые, я уверен, не хотели этого, были дисквалифицированы, остались без аттестатов и лишились права поступления в высшие учебные заведения», — отметил руководитель региона.

Радий Хабиров дал поручение ответственным лицам создать комиссию по расследованию инцидента в Балтачевском районе.

«С руководителем пункта сдачи ЕГЭ, учителями, которые за это отвечали, — с ними церемониться не нужно, с ними надо попрощаться, не задумываясь, — распорядился руководитель региона. — Если у них хватает дурости это совершать, не надо им в школе работать. Пусть работают монтажниками, грузчиками, там люди нужны. А если обнаружится участие коллег из муниципалитетов, значит, имеет место уголовная составляющая. Надо наказать их по всей строгости».

Теги: ЕГЭ, оперативное совещание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Муж арестованной «миллионерши» Луизы Хайруллиной вернулся в Салават
Муж Луизы Хайруллиной, арестованной по подозрению в краже более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате, Марат Хайруллин вернулся в Салават. Об эт
В МВД сообщили подробности нападения на несовершеннолетнюю в Уфе
В МВД Башкирии сообщили подробности нападения на несовершеннолетнюю девочку в Черниковке. По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками угрозыск
В Уфе спасатели помогли мужчине, пытавшемуся перелезть с 4 на 5 этаж
В Уфе спасатели помогли мужчине, пытавшемуся перелезть с 4 на 5 этаж. Инцидент произошел в доме 16/3 по проспекту Октября. На место были направлены шест
Эмиль Сайфутдинов стал лидером чемпионата мира по спидвею
"Башкирская торпеда" - салаватец Эмиль Сайфутдинов стал лидером чемпионата мира по спидвею. На четвертом этапе серии - Большом призе Швеции, состоявшемс
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть