Фото: ИА «Башинформ» Результаты ЕГЭ 16 учащихся из Башкирии аннулированы из-за попытки фальсификации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Балтачевском районе Башкирии была зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. В итоге результаты экзаменов 16 выпускников были дисквалифицированы. Все они остались без аттестатов, сообщил сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров.

«У нас в Балтачевском районе определенные деятели — не знаю, коррупционная это составляющая или тупоумие человеческое, надо разбираться, предприняли попытку фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ, попытку создать неравные условия для детей. Это привело к тому, что 16 детей, которые, я уверен, не хотели этого, были дисквалифицированы, остались без аттестатов и лишились права поступления в высшие учебные заведения», — отметил руководитель региона.

Радий Хабиров дал поручение ответственным лицам создать комиссию по расследованию инцидента в Балтачевском районе.

«С руководителем пункта сдачи ЕГЭ, учителями, которые за это отвечали, — с ними церемониться не нужно, с ними надо попрощаться, не задумываясь, — распорядился руководитель региона. — Если у них хватает дурости это совершать, не надо им в школе работать. Пусть работают монтажниками, грузчиками, там люди нужны. А если обнаружится участие коллег из муниципалитетов, значит, имеет место уголовная составляющая. Надо наказать их по всей строгости».