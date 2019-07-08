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В Башкирии благоустроили минеральный источник возле знаменитой «Ледяной пещеры»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии благоустроили минеральный источник возле знаменитой «Ледяной пещеры» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В феврале этого года состоялось торжественное открытие после благоустройства знаменитой Аскынской ледяной пещеры, расположенной в Архангельском районе Башкортостана и переданной в аренду на 49 лет Русскому географическому обществу.

После этого события туристический поток в пещеру значительно возрос, при этом туристы на пути к пещере обязательно останавливаются возле минерального источника, набирают из него целебную воду. Однако до сего времени источник был не благоустроен, он просто вытекал из-под горы. Теперь благоустроили и его.

Торжественное открытие Аскынского минерального источника на территории Аскынского туристического комплекса, обустроенного при финансовой помощи АО «Транснефть-Урал», состоится в среду, 10 июля в 12 часов на площадке перед источником. Программа церемонии предполагает также посещение пещеры.

Источник находится в долине реки Аскын (приток реки Инзер), к юго-востоку, недалеко от деревни Аскино Архангельского района. Вода в источнике солоноватая на вкус. Слабоминерализованная, хлоридно‑гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, содержит микроэлементы бром, бор, фтор, йод. За счет своего сложного состава, вода оказывает многостороннее взаимовлияние на весь организм человека, способствует нормальному и эффективному пищеварению. Температура воды в источнике круглый год от 6 до 10°С градусов.

О целебных свойствах этой воды знают не только в республике, но и за ее пределами. Тропинка, ведущая к источнику, никогда не пустеет.

Проезд до места назначения: 125 км от Уфы по трассе «Уфа-Белорецк», Архангельский район, от села Архангельское поворот направо, дорожный указатель – село Максим Горький, через населенные пункты М.Горький, Заря. Не доезжая до деревни Убалары, с левой стороны указатель «Пещера Аскын», 2 км до деревни. Далее пешком по мосту через речку 300 м до пропускного пункта.

В связи с тем, что программой предусмотрено посещение Аскынской ледяной пещеры, до которой нужно идти по пешеходной тропе длиной около 2 км, необходимо предусмотреть теплую удобную одежду и обувь, сообщили в Башкирском отделении Русского географического общества.

Теги: минеральный источник, РГО
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