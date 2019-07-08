В Башкирии нужно создать новую культуру вождения - Радий Хабиров

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В республике нужно пропагандировать культуру безопасного вождения, предложил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, заслушав доклад руководителя Гостранса Тимура Мухаметьянова о работе комиссий по обследованию мест ДТП.

Глава ведомства сообщил, что на аварийных участках установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, дополнительная разметка, дополнительные указатели направления к населенным пунктам, предупреждающие шумовые полосы.

Занижение обочин устранено на 10 км, ликвидировано 17 несанкционированных съездов. Для контроля скорости устанавливаются камеры видеонаблюдения. К концу года в регионе будет установлено 527 камер, к 1 мая 2020 года — 986 камер.

«Водители должны понимать: не за деньгами их гонимся, а жизнь им дарим, — заметил Радий Хабиров. — Гостранс и ГИБДД должны работать над введением новой культуры вождения, которая базируется на соблюдении ПДД и скоростных режимов. Вы как миссию это должны воспринимать. Сейчас ремонтируем беспрецедентное количество дорог, и тут возникает дилемма — по хорошим дорогам начинают «летать» и погибать. Поэтому новая культура вождения нужна».

По данным УГИБДД по РБ, за I полугодие в республике зафиксировано 1704 ДТП (-71), в которых погибли 178 человек (-2), получили травмы 2171 (-78).