Фото: Олег Чегодаев Олег Чегодаев отправился в очередное 250-километровое путешествие по склонам Южного Урала Фото: Олег Чегодаев

УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Известный уфимский фотограф и путешественник Олег Чегодаев предпринял очередное экстремальное восхождение на склоны Южного Урала.

«Сегодня 7 июля, мой день рождения. У меня есть традиция, в этот день я насилую свой организм, где то там далеко в горах и тайге. В этот раз, я решил поставить перед собой несколько более сложную и амбициозную задачу. В максимально короткие сроки, пройти 250+ километровый маршрут по самой высокой и дикой части Южного Урала и закрыть проект #тысячникиюжногоурала.

Стартовал я вчера и ушел уже из района Ямантау. Впереди меня ждут хребты Машак, Бакты, Ягодный и Уреньга.

Для закрытия проекта мне осталось собрать 30 вершин и я постараюсь это сделать», — написал Чегодаев в соцсетях.

Следить за передвижениями путешественника можно онлайн.