На московском сабантуе Башкирию представляли Кушнаренковский и Хайбуллинский районы

Фото: Госсобрание РБ

Фото: Госсобрание РБ

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия приняла участие в московском международном фестивале «Сабантуй-2019». В этот раз республику представляли Кушнаренковский и Хайбуллинский районы, лучшие творческие коллективы, звезды башкирской эстрады. В этом году «Сабантуй» в Москве прошел под эгидой празднования 100-летия образования Башкирской АССР. Гости могли познакомиться с многогранной культурой и традициями башкирского народа. В 2020 году праздник будет посвящен 100-летию образования Татарской АССР.

По информации пресс-службы Госсобрания – Курултая РБ, мероприятие прошло в Музее-заповеднике «Коломенское». Гости посетили бизнес-площадки, спортивные, образовательные, игровые и развлекательные зоны, юрты районов, презентации Башкирской и Татарской деревень. Зрители посмотрели концерт и демонстрацию элитных лошадей, которых специально привезли из республики.

Организаторы московского «Сабантуя»: Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, правительства Башкортостана и Татарстана.