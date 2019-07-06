Город к проведению МДИ готов — администрация Уфы

Фото: администрация Уфы













Фото: администрация Уфы

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководство администрация Уфы сегодня, 6 июля, практически в полном составе совершило рабочую поездку по спортивным объектам и местам размещения участков Международных детских игр, посетив дворец «Уфа-Арена», Дирекцию по подготовке Игр, скалодром в этнопарке «Ватан», Центр спортивной подготовки «Агидель» на проспекте Дружбы Народов, отель Holiday Inn, ипподром «Акбузат», парк культуры и отдыха «Кашкадан», спортивную школу №32.

Большое спортивное событие пройдет в столице Башкирии с 9 по 14 июля. В Играх примут участие около 1200 спортсменов из 84 городов 29 стран мира, в том числе из Австралии, Канады, США, КНР, Мексики, Великобритании, Голландии, Словении. Всего Уфа готовится принять более 2 тысяч гостей со всех уголков земного шара.

Юные спортсмены будут состязаться в девяти олимпийских видах спорта: легкой атлетике, плавании, фехтовании, греко-римской борьбе, дзюдо, мини-футболе, баскетболе 3х3, пляжном волейболе и скалолазании.

Церемония открытия Игр пройдет 10 июля в «Уфа-Арене». В программе церемонии – традиционный парад спортсменов, выступление артистов и презентация официального гимна 53 летних Игр в исполнении участников проекта «Голос-Дети» и вокально-хореографических коллективов. Зрителям будет продемонстрировано световое шоу с использованием проекторов и экрана площадью 200 квадратных метров.

Церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч-Страна», БСТ, «Вся Уфа».

В целях оперативного решения вопросов с 8 по 15 июля в Дирекции по подготовке к Играм на ул. З. Валиди, 1, будет развернут круглосуточный Информационный центр. Для организации эффективной коммуникации будет использоваться единый многоканальный номер. Звонки на этот номер бесплатны, они будут распределяться пятью операторами со знанием английского языка между специалистами по направлениям. Номер многоканального телефона будет указан на обороте бейджей всех аккредитованных участников МДИ и в информационных буклетах. На сегодняшний день Информационный центр полностью готов к работе. Также готовы к размещению спортивных делегаций и гостей спортивного детского форума отели Уфы.

В Центре спортивной подготовки «Агидель» состоятся соревнования по четырем видам спорта: фехтованию, плаванию, греко-римской борьбе и легкой атлетике. Центр готов к проведению игр. Накануне состоялось его техническое открытие и прошли тестовые тренировки по борьбе, фехтованию и плаванию. Украшением Центра являются три бассейна – на 50, 25 и 12 метров.

В парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдут матчи по пляжному волейболу и баскетболу 3x3. В спортивной школе № 32 – соревнования по дзюдо. Футбольные матчи состоятся на стадионе «Нефтяник». Матчи 13 июля можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч-Страна, БСТ и «Вся Уфа».

Соревнования по скалолазанию пройдут на установленной в парке «Ватан» искусственной скале. Здесь же 13 июля состоится торжественная церемония закрытия Игр, в ходе которой звание хозяина летних Игр будет передано от Уфы венгерскому городу Кечкемету. Церемония начнется шествием спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева по ул. З. Валиди до нижней площадки парка «Ватан». Зрителям продемонстрируют видеохронологию спортивного форума, где будут собраны самые яркие моменты соревнований в Уфе. На закрытии запланированы праздничный салют и развлекательная программа.

Также 13 июля будет реализован проект генерального спонсора Игр – ПАО «Газпром» – «Футбол для дружбы», в рамках которого в Уфу приедут юные послы программы из Боливии, Индии, Китая, Нидерландов и России.

Город готов принять Игры, основная задача организаторов – провести их достойно, показав участникам гостеприимство и национальный колорит столицы Башкортостана, подытожил мэр Уфы Ульфат Мустафин.