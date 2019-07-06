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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Победителем VII этапа турнира «Терра Башкирия» стал наездник из Бижбулякского района

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Победителем VII этапа турнира «Терра Башкирия» стал наездник из Бижбулякского района Рамиль Гатиятуллин, сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник в честь лошадей башкирской породы организован в честь 100-летия республики. Он разделен на несколько этапов в течение года, чтобы в соревнованиях могли участвовать все муниципалитеты республики. Финал турнира состоится в День Республики — 11 октября.

В этот раз на уфимском ипподроме «Акбузат» состязались жокеи из Аургазинского, Бижбулякского, Благоварского, Мечетлинского, Шаранского районов, на лошадях ипподрома, доставшихся им по жребию.

Конно-спортивная часть сопровождалась выставкой национальных продуктов и изделий древних ремесел.

Теги: Терра Башкирия, ипподром, конный спорт
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