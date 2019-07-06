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6 июля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Кураистка Земфира Рашитова выиграла грант в 650 тыс. руб. на воплощение своего проекта

ОБЩЕСТВО
Фото: Земфира Рашитова, ВК

Кураистка Земфира Рашитова выиграла грант в 650 тыс. руб. на воплощение своего проекта Фото: Земфира Рашитова, ВК

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимская кураистка Земфира Рашитова в числе других победителей выиграла грантовый конкурс форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5:0». Она получила 650 тыс. рублей на реализацию своего проекта – Республиканского фестиваля этнической красоты и таланта «Miss International Ufa».

«Я счастлива! Спасибо экспертам Росмолодежи, которые поддержали и поняли важность поддержки межнациональных отношений именно среди молодёжи!», — написала Земфира в своих аккаунтах в соцсетях, где сообщила о своей победе.

Как пояснила автор, в рамках фестиваля пройдет ряд событий – конкурс, этнотур, мастер-классы. В конкурсе будут участвовать представительницы разных диаспор. Этнотур пройдет по красивейшим местам Башкирии, а в мастер-классах участницы покажут свои навыки в рамках национальных культур.

Теги: гранты, кураистка, фестиваль
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