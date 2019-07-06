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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Учалинском районе Башкирии открыли дополнительный офис МФЦ

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Учалов

В Учалинском районе Башкирии открыли дополнительный офис МФЦ Фото: администрация Учалов

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Уральск Учалинского района открылся дополнительный офис МФЦ. Он расположен в здании администрации сельсовета с отдельным входом. В муниципалитете сообщили, что допофис предоставляет тот же перечень услуг, что и офис в Учалах — 284 государственные и муниципальные услуги.

В Уральске проживают около 2 тыс. человек. Село находится в 50 км от райцентра.

Теги: МФЦ, офис
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