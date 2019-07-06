Фото: администрация Учалов В Учалинском районе Башкирии открыли дополнительный офис МФЦ Фото: администрация Учалов

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Уральск Учалинского района открылся дополнительный офис МФЦ. Он расположен в здании администрации сельсовета с отдельным входом. В муниципалитете сообщили, что допофис предоставляет тот же перечень услуг, что и офис в Учалах — 284 государственные и муниципальные услуги.

В Уральске проживают около 2 тыс. человек. Село находится в 50 км от райцентра.