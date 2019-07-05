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Роскачество разъясняет, как выбирать детские автокресла

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

Роскачество разъясняет, как выбирать детские автокресла Фото: Карина Камаева

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Роскачество опубликовало исследование детских удерживающих устройств. Эксперты утверждают, что направляющие лямки, треугольники, стяжки, адаптеры, фиксаторы, корректоры и бескаркасные автомобильные кресла не обеспечивают безопасность при перевозке ребенка в машине и могут быть опасны.

Согласно исследованию﻿, безопасность ребенка в автомобиле обеспечивает только детское автокресло. При этом подбирать его родители должны исходя не только из возраста и веса, но и роста.

Отмечается, что при росте 150 см верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее. Само кресло обязательно должно быть зафиксировано внутри авто либо штатными ремнями безопасности, либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX – система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации).

Рекомендуется не перевозить детей, одетых в верхнюю одежду. Ребенок при резком торможении может вылететь из расстегнутого комбинезона. Также желательно до возраста полутора лет возить ребенка против хода движения. Специалисты подчеркнули также, что самое безопасное место для кресла внутри машины — посередине заднего сиденья. Если маленький пассажир путешествует на переднем сидении, то стоит отключить подушку безопасности.

Напомним, согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, утвержденных в 2017 году, детей до семи лет можно перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности.

Теги: ПДД
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