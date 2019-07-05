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5 июля Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии из-за сильных осадков в двух горных реках повысился уровень воды

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Последние два дня в Башкирии хозяйничает «южный» циклон. По данным синоптиков, он принес с собой сильные дожди и ливни.

«Со 2 по 3 июля в районах Южного Урала выпало от 43 до 92 мм осадков, что составляет от 69 до 139% от месячной нормы осадков, — сообщили метеорологи. — За ночь 3 июля на метеостанции Кананикольское выпало 35 мм осадков, за день на метеостанции Дуван – 50 мм осадков».

Из-за проливных дожей в двух горных реках повысился уровень воды: Нугуш поднялся на 88 см, но из берегов не вышел.

Специалисты Башгидрометцентра сообщают, что в ближайшие выходные интенсивных дождей не ожидается, местами возможны лишь кратковременные осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах 19-25 градусов.

Теги: уровень рек, дожди, прогноз погоды
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