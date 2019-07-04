В Башкирии пчеловоды, чьи пасеки пострадали от химобработок полей, могут обратиться в суд

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии пчеловоды, чьи пасеки пострадали от химобработок полей и погибли пчелы, могут обратиться в суд. Об этом заявил генеральный директор БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов.

Напомним, в Бижбулякском, Иглинском, Еремеевском, Уфимском, Стерлитамакском, Илишевском, Миякинском районах Башкирии пчелы погибли после обработки пестицидами медоносных полей.

«Согласно закону о пчеловодстве, фермеры и другие сельхозтоваропроизводители, должны за пять дней до обработки пестицидами оповещать через все возможные каналы связи пчеловодов, чьи пасеки находятся в радиусе пяти километров от полей. А они должны принять меры — или вывозить ульи из зоны обработок, или на это время закрывать в них летки, что в жаркое время практически невозможно. Есть информация, что пчеловоды не получали уведомлений и не знали об опрыскивании медоносов», — рассказал информационному агентству «Башинформ» Амир Ишемгулов.

Сейчас пчеловодам следует собрать подмор пчел и отвезти в лабораторию Россельхознадзора на обследование, и если выяснится, что насекомые погибли из-за химобработки, то пчеловоды могут рассчитывать на компенсацию от фермеров. По ценам нынешнего сезона, стоимость пчелосемьи — восемь-десять тысяч рублей.

По словам Амира Ишемгулова, в Башкирии все больше полей засевают рапсом — высокомаржинальной масличной культурой. Это медонос, и пчелы охотно собирают нектар с его цветков. По технологии возделывания, поля рапса обрабатывают пестицидами не менее четырех раз за период вегетации. Более того, есть препараты, которые действуют в течение 30 дней, пчела под их воздействием тоже гибнет.

«Министерство сельского хозяйства Башкирии разослало письма во все администрации районов республики с требованием предупреждать пчеловодов об обработках. Также рекомендуем оформлять в аренду липняки и на время цветения липы кочевать туда. Более того, липовый мед значительно конкурентоспособен на международном рынке», — подчеркнул Ишемгулов.