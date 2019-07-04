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4 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сотрудники скорой помощи Уфы будут получать стимулирующие надбавки за стаж работы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Сотрудники скорой помощи Уфы будут получать стимулирующие надбавки за стаж работы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Профсоюзы добились выплаты стимулирующих надбавок за стаж работы для сотрудников скорой помощи Уфы.

Сегодня приказом главврача скорой помощи столицы установлены стимулирующие надбавки: 20% к окладу за непрерывный стаж работы на скорой от 3 до 5 лет, 40% — при стаже 5-7 лет, 65% — свыше 7 лет. То есть, если оклад фельдшера сегодня составляет 11 тысяч рублей, то максимальная сумма надбавки составит чуть более 7000 рублей.

По словам председателя профкома Республиканской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Ильзиры Усмановой, это серьезная победа.

﻿«У людей появился стимул продолжать работать на скорой, эти выплаты они будут получать ежемесячно, вне зависимости от возможностей администрации и субъективных критериев, — пояснила Ильзира Усманова.
Помимо этого, тем, кто работает на скорой помощи по совместительству на полную ставку, теперь также будут установлены ежемесячные денежные выплаты: 5000 рублей — врачам, 3500 — фельдшерам, 2500 — медсестрам. Эта мера, в первую очередь, направлена на стимулирование врачей, которые теперь могут работать по совместительству на скорой.

Одной из главных проблем в службе оказания скорой медицинской помощи республики является кадровый голод, сообщает Реском Профсоюза работников здравоохранения. Около 70% бригад выезжают на вызовы с одним фельдшером, а по федеральным нормативам должно быть два медика. Врачи вынуждены работать на пределе физических возможностей на полторы-две ставки.

Помимо вопроса о стимулирующих надбавках за выслугу лет, сегодня на заседании межведомственной комиссии обсуждались наболевшие проблемы скорой Уфы и пути их решения. Это досрочная пенсия «год за полтора», сокращенная 36-часовая неделя для сотрудников выездных бригад, дополнительное государственное страхование и механизмы привлечения молодых кадров.

﻿«На республиканском уровне понимают проблемы и готовы их решать, — отметила заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РБ Роза Аминова. — Мы встречаемся уже в третий раз, и шаг за шагом решаются вопросы, поставленные в марте коллективом Республиканской станции скорой помощи. В части улучшения условий труда начался ремонт подстанции Булгаково. Разработан регламент взаимодействия ГИБДД Уфы и скорой помощи. Проблема штрафов и урегулирования ДТП с участием автомобилей неотложки была серьезная. Приоритетный вызов сотрудников полиции при нападении на медиков скорой помощи».

Теги: здравоохранение
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