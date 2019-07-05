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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе на штрафы, собранные за парковку на газонах, благоустроят дворы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе на штрафы, собранные за парковку на газонах, благоустроят дворы Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году уфимские власти планируют благоустроить 85 дворов 145 многоквартирных домов по программе «Башкирские дворики». В частности, на этих территориях расширят проезжие части, обустроят тротуары, пешеходные дорожки и отмостки. В резервный список вошли еще 25 дворов в 28 жилых домах.

В администрации столицы Башкирии уточнили, что часть средств, которые пойдут на строительство парковочных мест во дворах, выделят из собранных штрафов за парковку на газонах.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что за два месяца действия закона на территории республики собрано 14 млн рублей, большая часть – 7,5 млн – в Уфе.

Теги: парковка, Уфа, Башкирские дворики
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