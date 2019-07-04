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В Башкирии в День семьи, любви и верности устроят семейный фестиваль

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в День семьи, любви и верности устроят семейный фестиваль Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году 8 июля — в День семьи, любви и верности — центром праздника в Башкирии станет Бирск. Красочный семейный фестиваль состоится на Октябрьской площади города, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором.

Мероприятия начнутся в 16 часов с народных гуляний. На территории собора будут организованы мастер-классы, игровые занятия, карусели, выставка рисунков. Биряне и гости праздника смогут ознакомиться с ремесленниками города, пострелять из лука, отведать блюда и напитки национальных кухонь.

На сцене большого семейного праздника родителям, отличившимся особыми успехами в воспитании детей, вручат государственную награду — медаль «Родительская доблесть». Также будут награждены медалью «За любовь и верность» пары, являющиеся примером супружеского долголетия. В этот день медали «За любовь и верность» вручат супружеским парам во всех городах и районах республик. Участниками фестиваля также станут семьи-победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

В день проведения фестиваля в Троицком соборе города Бирска будут находиться мощи святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Для гостей фестиваля выступят лучшие творческие коллективы республики. Хедлайнером Дня семьи, любви и верности выступит творческая семейная пара — Антон и Виктория Макарские. В завершение праздника состоится праздничный салют.

Теги: День семьи, любви и верности
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