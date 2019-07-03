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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на территории геопарка нашли кости древнего шерстистого носорога

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории геопарка «Янган-Тау» биологи во время сплава по реке Ай нашли кости древнего шерстистого носорога.

Об этом сообщает участница сплава, кандидат биологических наук Полина Полежанкина на своей странице в соцсетях.

Сплав прошел с 28 по 30 июня. Биологи осмотрели пляжи и обрывы реки Ай на участке от села Лаклы до села Еланыш (пройдено около 53 км). Основные находки были сделаны возле села Лагерево.

«Видовую принадлежность костных остатков будут определять специалисты-палеонтологи, но уже сейчас известно, что удалось найти кости шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis», — пишет Полина Полежанкина.

Всего было найдено более 10 костных останков древних животных.

Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых. Исчез 8-14 тысяч лет назад. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.

Теги: находки, биология
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