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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Три санатория Башкирии вошли в российский «Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: Ассоциация оздоровительного туризма

Три санатория Башкирии вошли в российский «Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса» Фото: Ассоциация оздоровительного туризма

УФА, 4 июл 2019.

В Москве прошел форум «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры, факты, возможности», организованный Ассоциацией оздоровительного туризма. Форум приурочен к выходу ежегодного федерального рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Рейтинг проводится в четвертый раз, на мероприятие были приглашены представители более 350 санаториев и SPA-отелей со всей России.

При составлении рейтинга оценивались свыше 1700 санаториев Российской Федерации и практически все санатории Башкортостана вошли в топ-100. Решением жюри конкурса за особые заслуги санатория «Янган-Тау» была учреждена и вручена специальная премия «За вклад в сохранение курортного наследия». В «Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса» санаторий «Янган-Тау» занял второе место, санаторий «Танып» – пятое, а «Якты-Куль» – девятое. Это отличные результаты для здравниц некурортной зоны. В общем рейтинге «ТОП-100 российских здравниц» санаторий «Янган-Тау» занял второе место, а в «Топ-10 по масштабу бизнеса» – четвертое.

На протяжении более восьмидесяти лет санаторий сохраняет высокие стандарты санаторно-курортного лечения и активно развивается. Сегодня санаторий «Янган-Тау» – это здравница нового поколения. Это современный комплекс для лечения и отдыха с развитой инфраструктурой, новейшей лечебной базой и собственным производством. Отличие «Янган-Тау» от других здравниц в том, что санаторий использует все виды природных лечебных факторов: уникальные геотермальные пары и газы горы Янгантау, гидрокарбонатную кальциево-магниевую воду «Кургазак», низкогорный климат и иловую сульфидную грязь озера Саки (Крым). Таким образом, здравница обладает потенциалом нескольких санаториев. Практически все новое, что предлагает на сегодняшний день восстановительная медицина, имеется в арсенале врачей санатория. Сочетание классического лечения природными факторами с использованием новейших методик, позволяет достигнуть высокой эффективности лечения – до 97 %.

Теги: санатории
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