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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Elvin Grey планирует открыть рестораны в Уфе и Казани

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Elvin Grey планирует открыть рестораны в Уфе и Казани Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заслуженный артист РБ Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, сообщил в интервью «МК» о планах открыть рестораны в Уфе и Казани.

По словам музыканта, в ресторанах будут проводиться фан-встречи и встречи артистов, приезжающих на гастроли.

«Ближе к осени у нас откроется свой ресторан в Уфе и Казани. Параллельно мы уже выпускаем одежду брендовую и другую продукцию для слушателей. Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию. Чтоб хоть какая-то частичка нас была с ними, — заявил Elvin Grey. — Планов много, остается работать и работать».

Теги: Элвин Грей, бизнес
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