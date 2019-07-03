Фото: ИА «Башинформ» Elvin Grey планирует открыть рестораны в Уфе и Казани Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заслуженный артист РБ Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, сообщил в интервью «МК» о планах открыть рестораны в Уфе и Казани.

По словам музыканта, в ресторанах будут проводиться фан-встречи и встречи артистов, приезжающих на гастроли.

«Ближе к осени у нас откроется свой ресторан в Уфе и Казани. Параллельно мы уже выпускаем одежду брендовую и другую продукцию для слушателей. Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию. Чтоб хоть какая-то частичка нас была с ними, — заявил Elvin Grey. — Планов много, остается работать и работать».