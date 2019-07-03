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3 июля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Городская больница Салавата готова принять на работу всех врачей перинатального центра

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Салаватском роддоме 2 июля состоялась встреча главного врача городской больницы с коллективом АНО «Перинатальный центр». Главврач горбольницы Салават Мурзагулов еще раз подтвердил решения, принятые правительством и минздравом республики при поддержке администрации города о готовности принять на работу весь коллектив АНО «Перинатальный центр» в соответствии с трудовым законодательством.

В пресс-службе Минздрава РБ сообщили, что вчера по состоянию на 18.00 часов в городскую больницу города Салавата поступило 104 заявления о приеме на работу с 4 июля 2019 года.

Как информировало агентство «Башинформ», договор государственного-частного партнерства о развитии единственного роддома в Салавате был заключен в декабре 2017 года, сроком на 23 года. Договор заключило ЗАО «Генус» — «дочка» ООО «УК Медма». Для управления медучреждением концессионер учредил АНО «Перинатальный центр». Через год сотрудники роддома на круглом столе ОНФ заявили об ухудшении ситуации с медицинским обслуживанием, о потере льгот, снижении зарплат и невозможности выбора другой работы. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль оценил передачу роддома в частные руки как ошибку. Врио главы Башкирии Радий Хабиров дал поручение разобраться в ситуации, в результате чего было принято решение прекратить договор и вернуть роддом в государственную собственность.

Теги: роддом, медицина
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