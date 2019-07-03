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3 июля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия в федеральных СМИ: Как москвичам выиграть путешествие в Башкирию, штрафы отменены

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Гости Сабантуя в Москве смогут выиграть путешествие в Башкирию. В этом году он пройдет под эгидой празднования 100-летия БАССР.

Путешествие из Москвы в Башкирию. Как информирует ТАСС, 6 июля в московском музее-заповеднике «Коломенское» пройдет международный фестиваль «Сабантуй-2019». «На фестивале будет организована целая туристическая этноплощадка "Башкирская деревня". Среди посетителей мы разыграем три путевки под названием "Путешествие в Башкирию". Розыгрыш пройдет в онлайн-режиме в Instagram. Победители смогут оценить красоты республики», — сообщил журналистам заместитель полпреда Башкортостана при президенте РФ Евгений Кравцов. Праздник начнется с массовой зарядки, которую проведет двукратная олимпийская чемпионка, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова. Также для посетителей фестиваля организуют гребную регату, турнир по борьбе на поясах куреш, турнир по футболу, а также соревнования по мас-рестлингу и волейболу. Для детей будет организована отдельная зона. Кравцов добавил, что на фестивале выступят более 100 артистов из разных регионов России, в том числе из Башкортостана и Татарстана. Отмечается, что в этом году сабантуй в Москве пройдет под эгидой празднования 100-летия Башкирской АССР.

Более половины российских регионов освободили от штрафов за несвоевременное освоение субсидий, сообщает хорошую новость «Парламентская газета». В материале уточняется, что «в соответствии с действующими нормативными правовыми актами регионы, которые по уважительным причинам не смогли выполнить соглашения о предоставлении субсидий в полной мере, могут быть освобождены от обязанности возвращать их часть в федеральный бюджет. В утверждённом списке субъектов страны, попадающих под действие этой нормы в 2019 году, числятся Республика Алтай, Адыгея, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Якутия, Сахалин, Камчатка, Приморье и другие». По словам премьер-министра РФ, такие меры позволят завершить начатые проекты, «не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов», говорится в газете.

Где живут самые трудолюбивые пенсионеры? По данным Росстата, самое большое количество работающих пенсионеров живёт в Чукотском автономном округе. Там работает почти половина — 43,2% — граждан, достигших границы трудоспособного возраста, 60 и 55 лет, передает News.ru. Далее в тройке лидеров — Ингушетия (41,7%) и Магаданская область (38%). «Наименьшее число пенсионеров, которые остаются в трудовом строю, — в Адыгее (6,5%). Не торопятся работать и жители Тюменской области (12,4%), Башкирии (13,5%), Крыма и Саратовской области (по 13,6%)», — информировал сайт.

Требуют вернуть лицензию. ИА REGNUM сообщает, что 22 июля Арбитражный суд Москвы начнёт рассматривать иск акционеров и руководства лишённого лицензии «Роскомснаббанка» из Башкирии к Центробанку РФ. «Истцы требуют признать «незаконным приказ Банка России от 07.03.2019 года «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации». Как отмечается, в «прописанном» в Башкирии ПАО «Роскомснаббанк» «обнаружены признаки операций, которые направлены «на вывод активов банка путём кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Эти сведения были отправлены в Генпрокуратуру РФ и СКР». «Основные акционеры с долей 30% — ООО Финансовая корпорация «БКСБ», которое принадлежит бизнесмену из Уфы Фаннуру Нургалиеву. Также среди акционеров — председатель правления Флюр Галлямов и ООО «Арбат». Акционеры пытаются обжаловать приказ ЦБ РФ. С таким иском они обратились 1 апреля 2019 года. 22 июля суд должен перейти к судебному разбирательству и заслушать стороны, рассказали в REGNUM.

Недострои и бюджетные миллиарды. «Коммерсантъ» пишет, что в стране, по данным Счетной палаты РФ, насчитывается 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС). Среди них — детсады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. «К началу 2019 года в эти объекты было вложено 4,048 трлн руб. бюджетных средств. В СП также отмечают, что бюджетное финансирование более чем 4 тыс. ОНС, возведение которых приостановлено более чем на полгода или заморожено, составило 260 млрд руб». В частности, в Приволжском федеральном округе в стадии приостановки или консервации находится 406 строек. Объем бюджетного финансирования по этим проектам составил более 20 млрд руб. Пальму первенства по объемам вложений, направленных в незавершенные объекты, строительство которых продолжается, удерживает Самарская область — 62,93 млрд руб. Следом идут Башкирия (47 млрд руб.) и Нижегородская область (43,9 млрд. руб.). «Больше всего объектов, строительство которых идет за счет бюджетных средств, насчитывается в Башкирии (2070), Нижегородской (1481) и Самарской (1270) областях», — уточняет издание.

Во время сплава в Башкирии ученые нашли кости древнего носорога. INTERFAX.RU передает, что более 10 костных останков древних животных найдены биологами геопарка «Янган-Тау» во время сплава по реке Ай. Как сообщила агентству участница сплава, кандидат биологических наук Полина Полежанкина, среди находок — кости древнего шерстистого носорога, исчезнувшего 8-14 тыс. лет назад. «Это древний вид, обитавший на территории современной России и, в частности, Башкирии», — сказала собеседница, добавив, что во время экспедиции обнаружены еще «с десяток явно древних костей». Она также рассказала, что территория геопарка признана перспективной для поиска остатков представителей плейстоценовой мегафауны — мамонтов, шерстистых носорогов, большерогих оленей. «Кости древних животных хорошо сохраняются в глинах. Их находят по берегам рек, в пещерах», — отметила ученая. Как пояснили в агентстве, плейстоцен — эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад.

У нас появятся библиотеки нового поколения. «Лента.ру» узнала, что в ближайшие годы в Башкирии планируется построить 20 модельных библиотек. Модернизированные учреждения расположат в благоустроенных помещениях, оснастят богатым фондом и современным компьютерным оборудованием. «На базе модельных библиотек будет обеспечен доступ пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати», — говорится в сообщении. Так библиотеки смогут стать местом для интеллектуального досуга. Отмечается, что инициатива будет реализована в рамках программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура», предполагающего модернизацию культурных учреждений на всей территории страны.

Футбол для дружбы. «С 9 по 14 июля в Уфе пройдут летние Международные детские игры, в которых примут участие 1200 спортсменов в возрасте 12-15 лет из 30 стран мира», — сообщает НСН и отмечает, что «впервые в истории соревнований, которые проходят под эгидой МОК, пройдет футбольный матч по «Футболу для дружбы». В сборные войдут участники МДИ независимо от пола и национальностей, а тренерами выступят ребята в возрасте 14-16 лет». Как отмечается, на мероприятие приедут юные послы детской социальной программы «Газпрома» из Нидерландов, Китая, Индии, Боливии и России. «Они не только проведут матч, но и расскажут о Девяти ценностях «Футбола для дружбы» и вручат участникам МДИ награду «За приверженность Девяти ценностям».

«Футбол для дружбы» продвигает 9 ключевых ценностей: здоровье, преданность, дружба, победа, равенство, мир, справедливость, честь и традиции, напомнили в НСН.

Теги: СМИ, Сабантуй-2019, штрафы, пенсионеры, Роскомснаббанк, ЦБ, строительство, бюджет, геопарк, МДИ
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