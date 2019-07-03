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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Журналисты Башкирии могут выиграть 300 тысяч в конкурсе по интеллектуальной собственности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Журналисты Башкирии могут выиграть 300 тысяч в конкурсе по интеллектуальной собственности Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Союз журналистов России в партнерстве с Ассоциацией IPChain проводит конкурс на тему интеллектуальной собственности (ИС). Всероссийский медиаконкурс «Интеллектуальная собственность – драйвер развития цифровой экономики» посвящен новым технологиям по реализации человеческого потенциала, монетизации и защите прав на результаты творческой деятельности в различных сферах: культуре, науке, технологиях, сельском хозяйстве, производстве, социальном предпринимательстве, СМИ.

Приоритетная задача конкурса — повышение грамотности россиян в области защиты интеллектуальной собственности. По итогам конкурса будут отмечены журналисты, разносторонне и в доступной для понимания широкой общественности форме рассказывающие о том, что такое ИС, как работает сфера ИС, как можно реализовать себя в этой области и монетизировать результаты своего интеллектуального труда.

Победители получат денежные призы и дипломы:

1 место — 300 000 рублей

2 место — 150 000 рублей

3 место — 100 000 рублей

Принять участие в конкурсе могут штатные и внештатные журналисты, работающие в зарегистрированных средствах массовой информации всех форматов и форм собственности. Участие бесплатное. Возраст участников не ограничен.

Каждый автор может подать несколько работ — при подведении итогов активность учитывается и поощряется.

Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2019 года.

Итоги конкурса будут подведены в январе 2020 года.

Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте.

Материалы принимаются на конкурс исключительно в электронном виде по адресу: ipinmedia@mail.ru c пометкой «Конкурс ИС».

Контактный телефон: 8 916 993 10 33.

Теги: СМИ, журналистика, конкурс
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