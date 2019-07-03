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3 июля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Конгресс татар Башкирии приглашает на сабантуй

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Конгресс татар Башкортостана организует сабантуй и приглашает на него всех жителей республики. Мероприятие пройдет в предстоящую субботу, 6 июля, в селе Улу-Теляк Иглинского района на базе фермерского хозяйства Хасана Идиятуллина. Начало сабантуя в 10 часов.

В программе — конные скачки, спортивные состязания, народные игры, детский сабантуй, авиашоу. Концертную программу сабантуя представляют ведущие деятели культуры и искусств Башкортостана и Татарстана. Победителей состязаний ждут ценные призы.

Для всех желающих принять участие в сабантуе будет организован трансфер в Улу-Теляк. Автобус из Уфы отправится туда 6 июля в 7.30 утра. Чтобы попасть на него, необходимо оставить заявку по телефону: 8-927-303-30-74, либо по электронной почте: kongresstatarrb@gmail.com, сообщили в Конгрессе татар РБ.

Теги: сабантуй, конгресс татар РБ
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