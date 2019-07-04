В очереди не сидим: плюсы онлайн-консультаций врачана правах рекламы
В очереди не сидим: плюсы онлайн-консультаций врача Фото: bigstock
УФА, 4 июл 2019.
Согласитесь, в нашей ментальности принято откладывать решение вопросов со здоровьем на потом, даже если мы можем «дотянуться» до врача. А если действительно нет времени и физической возможности посетить медицинское учреждение (во время отпуска, командировки и т.д.), мы чаще всего просто «забиваем» на свое состояние.
А еще врачей катастрофически не хватает. Если уфимцы имеют определенный выбор (несколько крупных государственных медцентров, коммерческие клиники), то жители в районах Башкирии сталкиваются с дефицитом врачей. Нехватка узких специалистов (особенно неврологов, отоларингологов) повсеместная в республике. По некоторым данным, в Башкирии не хватает около 1000 разных врачей.
Современные технологии дают возможность следить за состоянием здоровья, общаться с лучшими медиками во время онлайн консультаций. Это как раз тот случай, когда стоит спросить совет в Интернете, но не в социальных сетях, а в специализированной телемедицинской системе.
Возможности онлайн консультаций широки: доступ к высококвалифицированным специалистам, возможность круглосуточных консультаций, экономия и планирование времени.
Ниже мы подробнее расскажем о плюсах онлайн общения с врачами.
Онлайн-консультация – это полноценная консультация с врачом, просто она проходит в Интернете, а не в кабинете. Вы можете связаться с врачом из любой точки мира.
Записаться на прием в муниципальные поликлиники – это целый квест с пресловутыми «Дайте талончик» и «Мне только спросить». Попасть к врачу в коммерческую клинику проще, но зачастую в районах Башкирии и частная медицина не может удовлетворить спрос.
Даже если вы (или ваши пожилые родители!) живут в небольшом поселке в районе Башкирии, у вас есть возможность персональной консультации с врачом. Да, в Интернете, но в этом свои плюсы. Транспортировать пожилого человека всегда непросто (они тяжело переносят дорогу и духоту в помещениях больниц). Несколько кнопок, нажатых в телемедицинском приложении, избавят от ненужных волнений.
Дежурные терапевты и педиатры доступны круглосуточно. Узкопрофильные специалисты на платформе SmartMed от компании МТС, вместе с которой мы готовим эти карточки, консультируют онлайн согласно расписанию с 8:00 до 21:00 по московскому времени.
Есть два вида консультаций – срочные и запланированные. Если вам необходим совет узкопрофильного специалиста (невролога, окулиста, гастроэнтеролога), выбирайте функцию «запланированная онлайн-консультация», указывайте желаемого время и конкретного врача.
Если ваш вопрос не терпит отлагательств и вам нужно связаться с врачом как можно скорее, выбирайте в приложении срочную онлайн-консультацию с терапевтом или педиатром. Дежурный врач ответит вам в течение нескольких минут.
Платформа SmartMed работает на iOS и Android + вы получаете личный кабинет пациента на сайте. Вся медицинская информация о вас будет собираться и храниться в приложении.
Расшифровка анализов – пожалуй, одна из самых популярных причин, чтобы назначить встречу с врачом онлайн. Достаточно нажать несколько кнопок в приложении SmartMed, чтобы получить расшифровку.
Врач может поддерживать связь с пациентом на протяжении длительного времени. Например, давать рекомендации по физической и спортивной нагрузке.
Молодые мамы особенно оценят возможность получить грамотный совет от опытного педиатра. С первым ребенком возникает много вопросов, врач подскажет, как правильно купать ребенка, когда вводить прикорм, даст рекомендации для нормализации режима питания и сна.
Родители в SmartMed могут обсудить с врачом не только общие вопросы ухода за ребенком, но и получить от педиатра рекомендации, как улучшить состояние здоровья малыша. Молодые мама и папа будут спокойны, подкованы в теме здоровья ребенка и точно не станут искать сомнительные советы на форумах в Интернете. А спокойная мама, знающая, что необходимо ребенку – это залог счастливой семьи.
Летом, в сезон отпусков, онлайн консультации с врачом становятся особенно актуальными. Тепловой удар, солнечные ожоги, возможные отравления, аллергические реакции – так много причин, чтобы испортить впечатления от отпуска. Стоимость медицинских консультаций за границей высока. Возможность связаться с врачом поможет сохранить спокойствие и настроение в отпуске.
Большую часть вопросов, связанных с профилактикой сезонных и хронических заболеваний, можно предотвратить благодаря консультации врачей в приложении SmartMed.
В приложении стоимость любой консультации зафиксирована, а выбор врачей – большой. Даже если вам нужно посоветоваться с узким специалистом, «дотянуться» до него в Интернете проще, чем месяц ждать очного приема (увы, не редкость во многих клиниках в наши дни).
Вернемся к первому вопросу: экономия вашего времени, особенно если для встречи с врачом потребовалось бы поехать на другой край Уфы или вовсе – в райцентр из небольшого поселка. С учетом этого фактора стоимость онлайн консультации особенно экономически привлекательна.
Пользоваться возможностями SmartMed могут абоненты всех российских операторов.
Еще один важный момент: жителям регионов становятся доступны консультации с опытными столичными специалистами. Дотянуться до врача становится проще, следить за здоровьем – тоже. Находясь в условном Буздяке, вы можете консультироваться по своему вопросу с медицинскими светилами Москвы. Могли ли мы раньше мечтать о таком? А наши пожилые родители? Они заслуживают, чтобы прекрасный врач уделил им максимум своего внимания, а не отвлекался на заполнение бесконечных бумаг. У наших мам и пап много болячек, которые они скрывают, чтобы не беспокоить нас. Побеспокойтесь за них – зарегистрируйте в системе SmartMed и подарите не консультацию, нет, заботу!
А наши дети? Они растут в эпоху гаджетов, для подростков привычно совершать покупки и получать услуги через Интернет. Покажите им пример на будущее: где бы ты ни находился, следи за своим здоровьем – технологии в помощь.
Здоровье – самый важный ресурс, восполнять его непросто. Желание не запускать проблему, компетентные советы опытного врача и возможности современных технологий – это отличный симбиоз для профилактики заболеваний и поддержки организма в ресурсном состоянии.
Скачайте телемедицинское приложение SmartMed и протестируйте его возможности.
Воспользуйтесь промокодом на бесплатную консультацию: FREE2741
16+