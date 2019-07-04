Фото: bigstock В очереди не сидим: плюсы онлайн-консультаций врача Фото: bigstock

УФА, 4 июл 2019.

Согласитесь, в нашей ментальности принято откладывать решение вопросов со здоровьем на потом, даже если мы можем «дотянуться» до врача. А если действительно нет времени и физической возможности посетить медицинское учреждение (во время отпуска, командировки и т.д.), мы чаще всего просто «забиваем» на свое состояние.

А еще врачей катастрофически не хватает. Если уфимцы имеют определенный выбор (несколько крупных государственных медцентров, коммерческие клиники), то жители в районах Башкирии сталкиваются с дефицитом врачей. Нехватка узких специалистов (особенно неврологов, отоларингологов) повсеместная в республике. По некоторым данным, в Башкирии не хватает около 1000 разных врачей.

Современные технологии дают возможность следить за состоянием здоровья, общаться с лучшими медиками во время онлайн консультаций. Это как раз тот случай, когда стоит спросить совет в Интернете, но не в социальных сетях, а в специализированной телемедицинской системе.

Возможности онлайн консультаций широки: доступ к высококвалифицированным специалистам, возможность круглосуточных консультаций, экономия и планирование времени.

Ниже мы подробнее расскажем о плюсах онлайн общения с врачами.

1 Не нужно сидеть в очереди и ехать в клинику Весомый аргумент для современного образа жизни. Время – не только деньги, но и комфорт. Не нужно тратить время на дорогу в клинику и ожидание под дверью специалиста. Врач проконсультирует вас в удобное время. Онлайн-консультация – это полноценная консультация с врачом, просто она проходит в Интернете, а не в кабинете. Вы можете связаться с врачом из любой точки мира. Записаться на прием в муниципальные поликлиники – это целый квест с пресловутыми «Дайте талончик» и «Мне только спросить». Попасть к врачу в коммерческую клинику проще, но зачастую в районах Башкирии и частная медицина не может удовлетворить спрос. Даже если вы (или ваши пожилые родители!) живут в небольшом поселке в районе Башкирии, у вас есть возможность персональной консультации с врачом. Да, в Интернете, но в этом свои плюсы. Транспортировать пожилого человека всегда непросто (они тяжело переносят дорогу и духоту в помещениях больниц). Несколько кнопок, нажатых в телемедицинском приложении, избавят от ненужных волнений. Дежурные терапевты и педиатры доступны круглосуточно. Узкопрофильные специалисты на платформе SmartMed от компании МТС, вместе с которой мы готовим эти карточки, консультируют онлайн согласно расписанию с 8:00 до 21:00 по московскому времени.

2 Можно дотянуться до любого врача МЕДСИ, даже если вы находитесь в тысячах километрах от них. Онлайн-консультация – это возможность получить рекомендации московских врачей сети клиникМЕДСИ, даже если вы находитесь в тысячах километрах от них. Есть два вида консультаций – срочные и запланированные. Если вам необходим совет узкопрофильного специалиста (невролога, окулиста, гастроэнтеролога), выбирайте функцию «запланированная онлайн-консультация», указывайте желаемого время и конкретного врача. Если ваш вопрос не терпит отлагательств и вам нужно связаться с врачом как можно скорее, выбирайте в приложении срочную онлайн-консультацию с терапевтом или педиатром. Дежурный врач ответит вам в течение нескольких минут. Платформа SmartMed﻿ работает на iOS и Android + вы получаете личный кабинет пациента на сайте. Вся медицинская информация о вас будет собираться и храниться в приложении.

3 Широкий круг вопросов для консультации Да, диагноз «по аватарке» вам не поставят. Законодательство запрещает врачу ставить диагнозы удаленно. Но вы можете использовать SmartMed, чтобы получить второе, независимое врачебное мнение, если сомневаетесь в назначениях, полученных в поликлинике по месту жительства. Если что-то из рекомендаций окажется непонятным, вы всегда сможете связаться с врачом снова, уточнить, поговорить, снять волнение в доверительной беседе. Расшифровка анализов – пожалуй, одна из самых популярных причин, чтобы назначить встречу с врачом онлайн. Достаточно нажать несколько кнопок в приложении SmartMed, чтобы получить расшифровку. Врач может поддерживать связь с пациентом на протяжении длительного времени. Например, давать рекомендации по физической и спортивной нагрузке. Молодые мамы особенно оценят возможность получить грамотный совет от опытного педиатра. С первым ребенком возникает много вопросов, врач подскажет, как правильно купать ребенка, когда вводить прикорм, даст рекомендации для нормализации режима питания и сна. Родители в SmartMed могут обсудить с врачом не только общие вопросы ухода за ребенком, но и получить от педиатра рекомендации, как улучшить состояние здоровья малыша. Молодые мама и папа будут спокойны, подкованы в теме здоровья ребенка и точно не станут искать сомнительные советы на форумах в Интернете. А спокойная мама, знающая, что необходимо ребенку – это залог счастливой семьи. Летом, в сезон отпусков, онлайн консультации с врачом становятся особенно актуальными. Тепловой удар, солнечные ожоги, возможные отравления, аллергические реакции – так много причин, чтобы испортить впечатления от отпуска. Стоимость медицинских консультаций за границей высока. Возможность связаться с врачом поможет сохранить спокойствие и настроение в отпуске. Большую часть вопросов, связанных с профилактикой сезонных и хронических заболеваний, можно предотвратить благодаря консультации врачей в приложении SmartMed.

4 Стоимость консультации ниже, чем в обычной клинике Стоимость любых онлайн-консультаций в SmartMed (и плановых, и срочных) составляет 550 рублей. Для сравнения – нижняя планка разового приема врача в медцентрах Уфы – 800 рублей. Если вы хотите попасть на прием к специалисту высокой квалификации, а не к рядовому врачу, придется заплатить дороже. В приложении стоимость любой консультации зафиксирована, а выбор врачей – большой. Даже если вам нужно посоветоваться с узким специалистом, «дотянуться» до него в Интернете проще, чем месяц ждать очного приема (увы, не редкость во многих клиниках в наши дни). Вернемся к первому вопросу: экономия вашего времени, особенно если для встречи с врачом потребовалось бы поехать на другой край Уфы или вовсе – в райцентр из небольшого поселка. С учетом этого фактора стоимость онлайн консультации особенно экономически привлекательна. Пользоваться возможностями SmartMed могут абоненты всех российских операторов.

5 Повышение качества жизни, забота о себе и близких Онлайн-консультация – это возможность вовремя получить совет относительно своего здоровья, скорректировать назначения. А самое главное – не упустить время, которое так важно при большинстве состояний. Еще один важный момент: жителям регионов становятся доступны консультации с опытными столичными специалистами. Дотянуться до врача становится проще, следить за здоровьем – тоже. Находясь в условном Буздяке, вы можете консультироваться по своему вопросу с медицинскими светилами Москвы. Могли ли мы раньше мечтать о таком? А наши пожилые родители? Они заслуживают, чтобы прекрасный врач уделил им максимум своего внимания, а не отвлекался на заполнение бесконечных бумаг. У наших мам и пап много болячек, которые они скрывают, чтобы не беспокоить нас. Побеспокойтесь за них – зарегистрируйте в системе SmartMed и подарите не консультацию, нет, заботу! А наши дети? Они растут в эпоху гаджетов, для подростков привычно совершать покупки и получать услуги через Интернет. Покажите им пример на будущее: где бы ты ни находился, следи за своим здоровьем – технологии в помощь. Здоровье – самый важный ресурс, восполнять его непросто. Желание не запускать проблему, компетентные советы опытного врача и возможности современных технологий – это отличный симбиоз для профилактики заболеваний и поддержки организма в ресурсном состоянии. Скачайте﻿ телемедицинское приложение SmartMed и протестируйте его возможности. Воспользуйтесь промокодом на бесплатную консультацию: FREE2741﻿

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом. АО «Группа компаний «Медси»

16+