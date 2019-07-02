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МЧС Башкирии предупреждает о сильных ливнях

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о сильных ливнях Фото: автор

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильных ливнях. По прогнозам синоптиков, 3 июля по региону ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, по востоку очень сильные дожди, сильные ливни, в западных районах небольшие дожди, локально грозы.

Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем 17-22, по югу до 25.

На автодорогах ночью и утром местами прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, днем дымка 1-2 км.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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