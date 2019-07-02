Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.05 ↓

EUR 71.39 ↑

2 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии создадут сеть молочных кухонь

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане создадут единую сеть молочных кухонь. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомторговли РБ Алексей Гусев на еженедельном оперативном совещании, которое провёл врио Главы республики Радий Хабиров.

С 1 июля открылась молочная фабрика-кухня в Стерлитамаке. Теперь молоко, творог и кефир получают дети из Стерлитамакского, Мелеузовского, Ишимбайского районов, а также Стерлитамака и Салавата. Для этого в районах открыли семь точек выдачи продукции. Планируется, что «молочку» будут поставлять также в Кумертау и Аургазинский район, поскольку мощности предприятия позволяют нарастить объём выпуска продукции.

До 31 декабря аналогичные производства планируется открыть в Октябрьском, Сибае, Нефтекамске и Белорецке. С их вводом натуральной молочной продукцией будут обеспечены более 15,5 тысячи детей. Это 69,2 процента от общего количества детей в возрасте от шести месяцев до трёх лет, имеющих право на бесплатное получение таких продуктов.

«По сути, мы возвращаем те старые добрые молочные кухни, которые были в Советском Союзе. Это очень серьёзное, большое дело. То есть мы работаем над укреплением здоровья наших совсем маленьких детей», – подчеркнул Радий Хабиров.

Есть сайт, где можно заказать продукцию и получить в выбранном пункте раздачи. При заключении договора данные о ребенке вносятся в единую базу данных с присвоением уникального номера, по которому родители могут получать молочные продукты.

Стоит отметить, что товары молочной кухни также можно приобрести за наличные средства: в ближайшее время планируется поставка продукции в крупные торговые сети.

Теги: молочная кухня
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В греческом отеле найдено тело 30-летней жительницы Уфы
В греческом отеле в Афинах 25 июня было найдено бездыханное тело жительницы Уфы Альмиры З. Как сообщается в соцсетях, информация о гибели дошла до ее др
Россияне стали больше тратить на выплаты по кредитам и налогам
В 2018 году платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения выросли на 12,2 процента. Об этом сообщает РБК с
Семейная пара из Башкирии спасла в Турции 5-летнего ребенка из Германии
В Турции отдыхавшая семейная пара из Башкирии спасла от гибели пятилетнего мальчика, который тонул в бассейне. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что инциден
В Башкирии звери загрызли десятки кур и уток
В Белебеевском районе Башкортостана звери загрызли домашнюю птицу. О случившемся рассказала местная жительница в видеозаписи, которая появилась в соцсет
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть