В Башкирии создадут сеть молочных кухонь

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане создадут единую сеть молочных кухонь. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомторговли РБ Алексей Гусев на еженедельном оперативном совещании, которое провёл врио Главы республики Радий Хабиров.

С 1 июля открылась молочная фабрика-кухня в Стерлитамаке. Теперь молоко, творог и кефир получают дети из Стерлитамакского, Мелеузовского, Ишимбайского районов, а также Стерлитамака и Салавата. Для этого в районах открыли семь точек выдачи продукции. Планируется, что «молочку» будут поставлять также в Кумертау и Аургазинский район, поскольку мощности предприятия позволяют нарастить объём выпуска продукции.

До 31 декабря аналогичные производства планируется открыть в Октябрьском, Сибае, Нефтекамске и Белорецке. С их вводом натуральной молочной продукцией будут обеспечены более 15,5 тысячи детей. Это 69,2 процента от общего количества детей в возрасте от шести месяцев до трёх лет, имеющих право на бесплатное получение таких продуктов.

«По сути, мы возвращаем те старые добрые молочные кухни, которые были в Советском Союзе. Это очень серьёзное, большое дело. То есть мы работаем над укреплением здоровья наших совсем маленьких детей», – подчеркнул Радий Хабиров.

Есть сайт, где можно заказать продукцию и получить в выбранном пункте раздачи. При заключении договора данные о ребенке вносятся в единую базу данных с присвоением уникального номера, по которому родители могут получать молочные продукты.

Стоит отметить, что товары молочной кухни также можно приобрести за наличные средства: в ближайшее время планируется поставка продукции в крупные торговые сети.