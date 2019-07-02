Фото: Ксения Калинина В Уфе через полтора месяца ремонта участок дороги по улице Авроры не открыли Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе через полтора месяца ремонта участок дороги по улице Авроры не открыли. Как сообщала в мае этого года администрация Уфы, из-за реконструкции магистрального трубопровода было введено временное ограничение движения транспорта по проезжей части улицы Авроры — на участке от котельной №27 по улице Менделеева,132а, до въезда на территорию административного здания по улице Менделеева,132, протяженностью 160 метров.

Ограничение должно было действовать с 13 мая по 30 июня 2019 года. Но уложиться в сроки у МУП «Уфимские инженерные сети» не получилось. Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации в мэрию Уфы.

Выяснилось, что реконструкция трубопровода продлится еще почти на полтора месяца — до 08.00 часов 12 августа на участке дороги по улицы Авроры — от котельной №27 по ул. Менделеева, 132а, до ул. Ст. Кувыкина. О причине таких изменений в графике ремонтных работ не сообщается.

Между тем, эта транспортная магистраль ведет к нескольким медицинским учреждениям — роддому №4, перинатальному центру, Республиканской детской клинической больнице, больнице скорой медпомощи, станции переливания крови — туда постоянно курсируют автомобили медпомощи. Уже полтора месяца водители и пассажиры испытывают большие неудобства, простаивая в пробках, и, как оказалось, такая ситуация продлится до августа.