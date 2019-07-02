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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 24 выпускника провалили обязательные ЕГЭ и не получили аттестат

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 24 выпускника провалили обязательные ЕГЭ и не получили аттестат Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 24 выпускника не получают аттестаты о среднем образовании из-за того, что не сдали оба обязательных предмета на ЕГЭ – по математике и русскому языку. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ и.о. министра образования региона Айбулат Хажин.

В прошлом году количество проваливших экзамены было гораздо ниже – 9 человек не справились с итоговой аттестацией. Единый государственный экзамен по этим предметам «двоечники» смогут пересдать осенью.

По сравнению с прошлым годом снизилось до 3 309 количество выпускников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по всем предметам, проинформировал глава ведомства. В 2018 году их было 3 416 человек.

Всего экзамены в республике в этом году сдавали 19 787 выпускников. Во время сдачи ЕГЭ были удалены 10 человек за использование мобильников и шпаргалок. Их результаты аннулированы, уточняет Минобразования.

Как сообщало агентство «Башинформ», увеличилось количество участников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ: с 58 стобалльных работ в 2018 году до 109 стобалльных работ﻿ в 2019 году. Отлично справились участники экзаменов по географии — три человека (одна из них сдала ЕГЭ досрочно, после 10 класса), по литературе — два, по профильной математике — 18, по химии — 29, по истории — пять, по русскому языку — шесть, по физике — 25, по обществознанию — четыре, по информатике — 12, по биологии — четыре.

Семь выпускников школ республики получили максимальный балл сразу по двум предметам. О некоторых из них рассказывало ИА «Башинформ».

Максимальное количество баллов за экзамены получены двумя выпускниками. Эдуард Владимиров из башкирской гимназии Нефтекамска по четырем предметам набрал 388 баллов: экзамены по физике и профильной математике он сдал на 100 баллов, результаты еще двух предметов — 94 балла. Выпускница СОШ №2 Стерлитамака Адель Хайретдинова по трем экзаменам набрала 291 балл: стобалльные работы у нее в экзаменах по биологии и химии.

Айбулат Хажин также сообщил, что 68 из 109 стобалльников планируют поступать в вузы за пределами республики и уезжают в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Теги: ЕГЭ-2019
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