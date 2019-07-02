Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.05 ↓

EUR 71.39 ↑

2 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В рейтинг 200 лучших вузов России вошли все вузы Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Все вузы Башкирии вошли в Топ-200 вузов России. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила и.о. вице-премьера Ленара Иванова.

Так, УГНТУ занял 5 место среди технических вузов, УГАТУ — 35 место. БашГАУ среди аграрных вузов на 4 месте.

БГПУ среди педуниверситетов на 12 месте. БГМУ на 11 месте среди медицинских университетов. БашГУ — на 17 месте среди классических вузов.

Рейтинг вузов «Национальное признание» опубликован на сайте univer.expert. Как указано на сайте, главный принцип рейтинга «Национальное признание» – это оценка вуза через его ключевой персонал – основной профессорско-преподавательский состав, т.е. тех, кто считает этот вуз своим основным местом работы. Универсальным измерителем качества научно-педагогического персонала вуза является признание национальным (российским) профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений. Создатели рейтинга не учитывали средний балл ЕГЭ зачисленных, данные о средней зарплате после окончания вуза, многочисленные активности (олимпиады, научные конференции и пр.), проводимые в вузе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинг 100 лучших вузов России, проанкетировав для этого более 50 тыс. студентов из 158 вузов страны. В перечень лучших вошли три университета Башкирии: на 56 месте Нефтяной (УГНТУ), на 65 — Медицинский БГМУ), на 99 — Авиационный (УГАТУ).

Теги: вузы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В греческом отеле найдено тело 30-летней жительницы Уфы
В греческом отеле в Афинах 25 июня было найдено бездыханное тело жительницы Уфы Альмиры З. Как сообщается в соцсетях, информация о гибели дошла до ее др
Россияне стали больше тратить на выплаты по кредитам и налогам
В 2018 году платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения выросли на 12,2 процента. Об этом сообщает РБК с
Семейная пара из Башкирии спасла в Турции 5-летнего ребенка из Германии
В Турции отдыхавшая семейная пара из Башкирии спасла от гибели пятилетнего мальчика, который тонул в бассейне. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что инциден
В Башкирии звери загрызли десятки кур и уток
В Белебеевском районе Башкортостана звери загрызли домашнюю птицу. О случившемся рассказала местная жительница в видеозаписи, которая появилась в соцсет
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть