В рейтинг 200 лучших вузов России вошли все вузы Башкирии

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Все вузы Башкирии вошли в Топ-200 вузов России. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила и.о. вице-премьера Ленара Иванова.

Так, УГНТУ занял 5 место среди технических вузов, УГАТУ — 35 место. БашГАУ среди аграрных вузов на 4 месте.

БГПУ среди педуниверситетов на 12 месте. БГМУ на 11 месте среди медицинских университетов. БашГУ — на 17 месте среди классических вузов.

Рейтинг вузов «Национальное признание» опубликован на сайте univer.expert. Как указано на сайте, главный принцип рейтинга «Национальное признание» – это оценка вуза через его ключевой персонал – основной профессорско-преподавательский состав, т.е. тех, кто считает этот вуз своим основным местом работы. Универсальным измерителем качества научно-педагогического персонала вуза является признание национальным (российским) профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений. Создатели рейтинга не учитывали средний балл ЕГЭ зачисленных, данные о средней зарплате после окончания вуза, многочисленные активности (олимпиады, научные конференции и пр.), проводимые в вузе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинг 100 лучших вузов России, проанкетировав для этого более 50 тыс. студентов из 158 вузов страны. В перечень лучших вошли три университета Башкирии: на 56 месте Нефтяной (УГНТУ), на 65 — Медицинский БГМУ), на 99 — Авиационный (УГАТУ).