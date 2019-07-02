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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В каких районах Башкирии построят новые детские сады в ближайшие годы?

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В каких районах Башкирии построят новые детские сады в ближайшие годы? Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин доложил, что в 2019-2020 годы в республике будут введены в эксплуатацию 53 объекта дошкольного образования на более чем 7,5 тысячи мест.

В этом году должны заработать 29 объектов, в том числе два детских сада в Уфе, в поселке Максимовка на 195 мест и в микрорайоне Инорс-4 на 340 мест, детский сад на 260 мест в Уфимском районе — селе Дмитриевка, а также детские сады в Кумертау, Белебеевском, Белорецком, Бураевском, Зианчуринском, Краснокамском, Кугарчинском, Мечетлинском, Салаватском, Стерлитамакском, Чекмагушевском, Уфимском районах. Кроме этого, образовательные центры ждут открытия в Абзелиловском, Архангельском, Аскинском, Балтачевском, Баймакском, Белокатайском, Бурзянском, Иглинском, Караидельском, Кигинском, Уфимском районах.

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 24 детских сада на 3890 мест.

Проектирование и строительство осуществляется за счет федерального бюджета, средств РАИП, а также внебюджетных источников финансирования. Федеральное финансирование в 2018-2020 годах составило 4 163 млн рублей, что позволит создать 6 344 новых мест в детских садах.

Но со строительством всех этих объектов потребность в детских садах в регионе еще сохранится. Дополнительно необходимо будет построить еще 169 объектов образования, в том числе 65 детских садов на 16,4 тысячи дошкольных мест, сказал Марат Ахмадуллин.

По его словам, дополнительную потребность сегодня формирует рост миграционных потоков в городах и райцентрах, при общем снижении темпов демографического роста, наблюдаемого в целом по республике. В первую очередь, в соответствии с очередью в дошкольные образовательные учреждения планируется строить объекты в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, а также Иглинском, Стерлитамакском, Туймазинском районах.

В Уфе до 2025 года будет построено еще 37 объектов дошкольного образования. В активно застраиваемых микрорайонах столицы в 2019-2021 годах планируется разработка проектов и строительство шести детских садов на 1836 мест: в микрорайонах «Глумилино-3», «Затон-Восточный», «Лента» (Кузнецовский затон), по ул. Онежская, 1, поселке 8 Марта.

Как сообщало агентство «Башинформ», сейчас в Башкирии в общей сложности в очереди на получение путевки в детсад находятся 88 тысяч детей, среди них 25 тысяч — ясельники.

Теги: детские сады, строительство
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