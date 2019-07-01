Фото: Минздрав РБ В Уфе четверть выпускников закончили медколледж с красными дипломами Фото: Минздрав РБ

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

106 из 422 выпускников Уфимского медицинского колледжа получили красные дипломы. Новых медсестер и фельдшеров, акушерок, лаборантов, массажистов поздравил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

«Впереди у вас очень амбициозные цели, реализация которых требует квалифицированных кадров. Поэтому, безусловно, мы ждем вас в нашем практическом здравоохранении», – отметил министр.

Уфимский медколледж ежегодно принимает на обучение 575 обучающихся. По данным Минздрава, только за 10 дней работы приемной комиссии принято 1500 заявлений от поступающих. Традиционно конкурс в колледж составляет не менее 7 человек на место. Наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов является «Сестринское дело» и «Лечебное дело». На начало года кадровый дефицит среднего медперсонала в республике составлял около тысячи человек.