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В греческом отеле найдено тело 30-летней жительницы Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В греческом отеле найдено тело 30-летней жительницы Уфы Фото: соцсети

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В греческом отеле в Афинах 25 июня было найдено бездыханное тело жительницы Уфы Альмиры З. Как сообщается в соцсетях, информация о гибели дошла до ее друзей только через три дня.

«Не знаем, почему полиция Греции сразу не связалась с консульством, почему не вышли на связь с родителями или родственниками? Вопросов много, ответов нет. Мы нашли ее маму, сообщили всем друзьям. Наконец-то сегодня нам удалось связаться с дипломатом, представителем в Афинах. Узнали, где находятся ее документы, и где она сама. Встал вопрос: как нам вернуть нашу девочку домой? Как дать возможность матери попрощаться с ее ребёнком? Для этого мы связались с похоронным бюро в Греции, которое занимается такими случаями. Стартовая сумма 4000 евро, это только чтобы привезти ее в Уфу. Для её мамы это неподъёмная сумма», — говорится в сообщении.

Как рассказала агентству «Башинформ» подруга погибшей женщины Гульнара Нуриева, Альмира никогда не жаловалась на здоровье, с ней всё было в порядке. В Афинах девушка скончалась от инсульта.

«Она поехала в Грецию отдохнуть к своему молодому человеку. И произошло такое несчастье. Альмира всегда была яркой, красивой девушкой, у нее много друзей — сейчас они звонят, сопереживают. В последнее время она проживала в Москве — снимала квартиру. В Уфе у нее осталась пожилая мама, которой трудно понять, что произошло. Она убита горем, поэтому мы — друзья Альмиры, решили помочь в сборе средств на транспортировку тела ее дочери. Что касается страховки, пока точной информации нет, есть ли она у неё, потому что летела она не по туру. Надеемся, что страховка все-таки есть: она покроет или сократит расходы на транспортировку», — сообщила Гульнара Нуриева.

В Уфе у девушки остались мама, младший и старший братья.

Все, кто хочет оказать помощь в сложившейся ситуации, могут обратиться «ВКонтакте» к подруге погибшей за всей необходимой информацией.

«Сумма немаленькая, нам нужна любая помощь», — добавила близкая подруга Альмиры.

Теги: ЧП, отдых, туризм, помощь
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