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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС предупреждает о сильных ливнях в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

МЧС предупреждает о сильных ливнях в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 часов 1 июля до 20 часов 2 июля на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди. В восточных районах ожидаются сильные дожди, сильные ливни. Локально грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днём 17-22 градуса. На автодорогах ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее.

Главное управление МЧС России по Башкортостану рекомендует соблюдать правила безопасности.

При сильном ливне рекомендуется воздержаться от поездок. Если ливень застал вас на улице, небезопасно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Укрываться лучше в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ливень застал в личном транспорте, не надо пытаться преодолеть подтопленные участки. Необходимо медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), прекратить движение до окончания ливня. В случае стремительного прибывания воды транспортное средство надо покинуть и перейти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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