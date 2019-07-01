Фото: ГК "Первый Трест" В ЖК «Уфимский Кремль» сдан уже седьмой дом Фото: ГК "Первый Трест"

УФА, 1 июл 2019.

ГК «Первый Трест» не только сдает дома в срок, но и идет с опережающими темпами. На этой неделе в жилом комплексе «Уфимский Кремль» сдан уже седьмой дом! И в самое ближайшее время 579 семей получат ключи от своих новых квартир.

«Мы приложили все усилия, чтобы сдать дом не просто в срок, а раньше, для того чтобы наши будущие жильцы смогли начать ремонт в самое удобное для этого время – этим летом и переехать в свои новые квартиры, как можно быстрее», – рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест».

Из 579 дольщиков 115 получают ключи в срок, а 464 – на шесть месяцев раньше заявленного срока.

Для комфорта на территории комплекса ведутся работы по проектированию уникального благоустройства, которое по достоинству оценят жильцы «Уфимского Кремля». Проектом предусмотрены современные игровые площадки от мировых производителей. Создается уютная прилегающая территория, ландшафтный дизайн которой будет радовать жильцов каждый день. Для этих целей ГК «Первый Трест» работает совместно с одним из ведущих бюро России «Народный архитектор».

«Мы каждый день слышим от наших клиентов слова о том насколько красивым получился 22 литер, и считаем, что на сегодняшний день он входит в ТОП самых красивых домов Уфы, – рассказала Адель Сайфуллина, директор по продажам ГК «Первый Трест». – Уникальные фасады, визуальная эстетика, высокое качество материалов – всё это уже высоко оценили наши дольщики».

Передача ключей начинается уже на следующей неделе. ГК «Первый Трест» приглашает всех дольщиков на вручение.

Глава республики очень внимательно относится к вопросам строительства нового жилья и неоднократно подчеркивал, как важна надежность и устойчивость компаний на строительном рынке. Участие представителей ГК «Первый Трест» в еженедельных оперативных совещаниях, проводимых Радием Хабировым, дали свой результат. Его помощь в устранении административных преград позволила ввести дом на шесть месяцев раньше срока.