Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии началась досрочная подписная кампания на первое полугодие 2020 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 июля во всех почтовых отделениях Башкирии стартовала досрочная подписная кампания на первое полугодие 2020 года. Досрочная подписная кампания продлится до третьей декады августа.

«Подписку на любимые печатные издания можно также оформить из любой точки мира на сайте﻿, либо по обновленному цветному каталогу Почты России в отделениях почтовой связи. Подписаться на более чем тысячу изданий можно по текущим ценам», — отметил пресс-секретарь УФПС по РБ Борис Слуцкий.

По его словам, обновленный цветной каталог Почты России — это оптимизированный поиск, удобные рубрикаторы по темам и алфавиту, простая ориентация по разделам благодаря тонировке страниц и порядка 3,5 тысячи наименований на любой вкус и возраст.

Подписчиков ждут скидки в размере 25% на 2,5 тысячи изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ. Список включает в себя практически все республиканские, городские и районные СМИ, выходящие в Башкирии.