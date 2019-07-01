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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе вручили премии Правительства Республики Башкортостан в области качества

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ОБЩЕСТВО
Фото: Корпорация развития Республики Башкортостан

Фото: Корпорация развития Республики Башкортостан

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

28 июня в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Правительства Республики Башкортостан в области качества. Это региональный этап подготовки к участию в конкурсе на соискание премий Правительства Российской Федерации.

Министерство экономического развития республики выступило организатором проведения конкурса при организационно-технической поддержке Корпорации развития Республики Башкортостан.

Заявки на участие подали 35 организаций и индивидуальных предпринимателей республики, зарегистрированные на территории Башкортостана. Награды получили шесть республиканских компаний из Благовещенска, Салавата, Учалов, Кумертау, Уфы и села Бакалы за достижения высоких результатов в области качества продукции и услуг.

Открыл церемонию награждения исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – руководителя аппарата правительства, председатель конкурсной комиссии по присуждению премий Илшат Тажитдинов.

«Премия – это свидетельство успешности и эффективности ваших команд, бизнес-решений и огромного труда. Критерии, по которым оценивались заявки, многие из вас успешно уже используют в своих деловых стратегиях, среди них: это лидерские качества, умение управлять предприятием, это уровень удовлетворенности потребителей и восприимчивость к инновациям в области качества. И с учетом новых стратегических целей развития страны, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, наш конкурс становится важным подспорьем успешной реализации национальных проектов», – заявил Илшат Тажитдинов.

Конкурс состоял из двух этапов. Для оценки конкурсной документации были привлечены девять экспертов, среди которых – ведущие эксперты конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества и асессоры Европейского фонда менеджмента качества.

Награды получили:

1 место: кубок качества и диплом I степени, звание лауреата премии

  • ООО «Завод Николь-Пак»
  • ГАУ «Реабилитационный центр г. Кумертау»

2 место: диплом II степени, звание дипломанта премии

  • ООО «Агидель»
  • ООО «Бакалинский кирпичный завод»
  • МУП «Салаватводоканал» г. Салавата
  • ООО «Корпорация Уралтехнострой»
«Мы рады, что интерес к конкурсу не ослабевает и все больше организаций имеют возможность заявить о себе на федеральном этапе и получить заслуженные награды. Поздравляем победителей и желаем удачи!» – обратился к победителям генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Раиль Сарбаев.

Теги: премии правительства, корпорация развития
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