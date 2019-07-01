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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе движение по Тимашевской развязке запустят в конце июля

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе движение по Тимашевской развязке запустят в конце июля Фото: администрация Уфы

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Движение по новой Тимашевской развязке в Уфе пустят к концу июля. Об этом сообщили рабочие в ходе встречи с мэром столицы Башкирии Ульфатом Мустафиным.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня на объекте идут работы по строительству основной дороги, после чего произведут техническое открытие дороги над железнодорожным переездом. После проверки нового путепровода, рабочие бригады приступят к демонтажу жд-переезда и обустройству ливневой канализации.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Тимашевскую развязку откроют к концу 2019 году.

Теги: Тимашевская развязка, Уфа
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