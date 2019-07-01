Фото: администрация Уфы В Уфе движение по Тимашевской развязке запустят в конце июля Фото: администрация Уфы

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Движение по новой Тимашевской развязке в Уфе пустят к концу июля. Об этом сообщили рабочие в ходе встречи с мэром столицы Башкирии Ульфатом Мустафиным.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня на объекте идут работы по строительству основной дороги, после чего произведут техническое открытие дороги над железнодорожным переездом. После проверки нового путепровода, рабочие бригады приступят к демонтажу жд-переезда и обустройству ливневой канализации.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Тимашевскую развязку откроют к концу 2019 году.