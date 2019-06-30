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30 июня Воскресенье

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Башкирия - в пятерке самых привлекательных регионов у любителей метеоритов

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

Башкирия - в пятерке самых привлекательных регионов у любителей метеоритов Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

УФА, 30 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирия вошла в пятерку самых привлекательных регионов у туристов, любящих метеориты.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню астероида, который отмечается 30 июня, выяснил, в какие регионы страны туристы приезжают, чтобы посмотреть последствия метеоритов.

Выяснилось, что самыми интересными для наблюдений последствий падения метеоритов являются Красноярский край, Челябинская и Иркутская области, а также Башкирия и Татарстан.

День астероида отмечается 30 июня — в день падения на Землю Тунгусского метеорита. Он столкнулся с Землей над рекой Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае 30 июня 1908 года.

Витимский метеорит взорвался в небе над Иркутской областью между городом Бодайбо и поселком Балахнинский в долине реки Витим в ночь на 25 сентября 2002 года.

Челябинский метеорит взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Крупные обломки метеорита найдены в Чебаркульском и Златоустовском районах Челябинской области. Основное тело метеорита упало в озеро Чебаркуль.

Стерлитамакский метеорит упал на Землю под Стерлитамаком в Башкирии 17 мая 1990 года.

Карлинский метеоритный кратер диаметром 10 километров находится вблизи города Буинск в Татарстане.

Падение метеорита под Стерлитамаком — далеко не единичный случай в Башкирии. В апреле 1930 года газета «Красная Башкирия» сообщила о том, что под Уфой, в районе села Авдон, по «направлению с юга на север пролетел болид крупного происхождения». Как отмечалось, «во время полета местность ярко осветилась синеватым светом».

В издании предположили, что «метеорит, по всей вероятности, упал близко от Уфы, так как через две-три минуты после просвета хорошо был слышен шум, напоминающий отдаленный гром».

В апреле 2019 года, жители Башкирии сняли на видео падение метеорита. На западе республики видеорегистратор зафиксировал, что с неба к земле приближается что-то светящееся. Странный предмет в небе, который не просто светится, а горит, видели и в Илишевском районе. Очевидцы также смогли снять его на видео.

День Астероида — международная информационная кампания, нацеленная на освещение астероидной опасности и возможные методы предотвращения столкновений астероидов с Землей.

День астероида отмечается каждый год 30 июня — именно в этот день с Землей столкнулся Тунгусский метеорит, что привело к масштабной астероидной катастрофе за всю историю человечества. В декабре 2016 года День Астероида официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН.

Теги: День астероида, метеорит
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