Фото: Ксения Калинина Жителей Башкирии предупреждают о шквалистом усилении ветра с вечера 30 июня Фото: Ксения Калинина

УФА, 30 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Главное управление МЧС России по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в виде шквалистого усиления ветра, местами до 18-23 метров в секунду с 20 часов 30 июня до 20 часов 1 июля.

По информации спасателей, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы. Локально ливни, днем град. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, местами шквалистые усиления ветра до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 11-16, по югу республики до 21 градуса. Днем — от 20 до 25 градусов, по юго-востоку до 30.

В башкирской столице с 20 часов 30 июня до 20 часов 1 июля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, шквалистые усиления ветра до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 14-16, днем — от 21 до 23 градусов.