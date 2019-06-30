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30 июня Воскресенье

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Площадь лесных пожаров в Башкирии достигла 1692 гектаров

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Площадь лесных пожаров в Башкирии достигла 1692 гектаров Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Число лесных пожаров в Башкирии с начала пожароопасного сезона-2019 достигло 134. Огнем пройдено почти 1692 гектара, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

За минувшие сутки на территории региона, в Бурзянском районе, в Башкирском государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрирован лесной пожар на площади 0,5 гектара.

Пожар локализован, в его тушении сейчас задействовано 12 человек и четыре единицы спецтехники. До ближайшего населенного пункта — Верхний Нугуш — 16 километров, угрозы для жителей нет.

30 июня в большинстве районов Башкирии прогнозируется невысокий — второй класс пожароопасности. Местами — первый, третий и четвертый классы.

Высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах ожидается сегодня в Куюргазинском, Зилаирском и Хайбуллинском районах.

Для сравнения: год назад на эту же дату в регионе насчитывалось 98 природных пожаров, от огня которых тогда пострадали 747 гектаров лесной территории.

Теги: лесные пожары
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