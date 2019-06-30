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30 июня Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Башкирии вновь ожидаются дожди, грозы, ветер и град

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На следующей неделе в Башкирии вновь ожидаются дожди, грозы, ветер и град Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня характер погоды в республике существенно не изменится, констатируют в Башгидрометцентре.

По информации синоптиков, 30 июня в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы. Локально ливни, днем град.

Ветер южный — 5-10 метров в секунду, в отдельных районах шквалистые усиления ветра до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем — 28-33, по северо-западу Башкирии — до 23 градусов.

1 июля в республике пройдут кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Локально ливни, днем град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. В отдельных районах шквалистые усиления ветра до сильного.

Температура воздуха ночью — от 15 до 20 градусов, днем — 21-26, по юго-востоку до 31.

2 июля ночью ожидаются дожди, местами сильные. Днем — дожди, местами небольшие, локально ливни. В отдельных районах грозы, днем град. Ветер северо-западный умеренный, шквалистые усиления ветра до сильного.

Теги: погода
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