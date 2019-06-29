Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Башкирии спасатели пришли на помощь унесенным ветром на лодке и матрасе отдыхающим Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Давлекановском районе Башкортостана 29 июня на озере Аслыкуль сотрудники БРООСВОД спасли жителей Уфы, приехавших на отдых. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что две женщины и пятилетний ребёнок плыли на резиновой лодке. Внезапно поднялся сильный ветер и стал уносить их от берега. Самостоятельно догрести до суши у них не получалось. Женщины стали звать на помощь. До берега спасатели буксировали их на катере. Уфимки поблагодарили их за оказанную помощь.

В этот же день в Туймазинском районе на озере Кандрыкуль были спасены ещё два человека. Двоих нетрезвых мужчин из города Бугуруслан Оренбургской области унесло далеко от берега на надувном матрасе. Сами добраться до берега они также не смогли и стали звать на помощь. Спасатели доставили их берег.