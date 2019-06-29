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29 июня Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о массовых проверках

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о массовых проверках Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе Госавтоинспекция в ночь с 29 на 30 июня проведет массовые проверки водителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках рейда сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.

Мероприятия проводятся с целью своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.

«Проверки направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами аварий», — пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД Уфы, проверки
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