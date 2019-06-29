В Ишимбайском районе проходит республиканский праздник «Торатау йыйыны»

Фото: автор









Фото: автор

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Ишимбайском районе Башкортостана 29 июня у подножия горы Торатау впервые проходит республиканский праздник «Торатау йыйыны». Участие в нем принимают не только жители муниципального района, но и многочисленные гости из других городов и районов Башкортостана, а также делегаты V Всемирного курултая башкир.

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров, которого по традиции встретили хлебом-солью, возложил цветы к подножию горы Торатау, ознакомился с выставкой изделий прикладного искусства.

На празднике, по самым скромным подсчетам, собрались от 30 до 50 тысяч зрителей со всей республики, для которых организаторы подготовили разнообразную программу.

Поздравляя всех участников мероприятия с праздником, Радий Хабиров отметил, что для него быть здесь со всеми у подножия священной горы Торатау — большая честь и большая ответственность.

«Для меня это родная земля. Здесь недалеко похоронены мои родители. Я сделаю всё, чтобы мы жили дружно, богато и счастливо. Алга, Башкортостан! Вперед, Башкирия!», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики вручил государственные награды Башкирии лучшим работникам Ишимбайского района, от лица которых Радия Хабирова за внимание к малой родине поблагодарил глава муниципалитета Азамат Абдрахманов.

«Мы чувствуем вашу поддержку каждый день, и мы вас не подведем», — отметил он.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, приехавший в Башкирию по приглашению Всемирного курултая башкир, поблагодарил руководство республики и жителей за теплый прием и поздравил всех с замечательным праздником мира и дружбы.

С неподдельным интересом зрители смотрели театрализованное представление «Наследники сарматов», основанное на реальных исторических событиях, о легендарной сарматской царице Зарине.

Радий Хабиров и почетные гости праздника вместе со всеми зрителями понаблюдали за национальной конной игрой «Ылак», суть которой — завладеть тушей козла и доставить ее к финишу. Здесь состязались спортсмены из Ишимбайского, Баймакского и Бурзянского районов. Свое умение показали мастера конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука.

На огромной территории у подножия горы Торатау зрители смогут найти любое спортивное мероприятие по душе. Это и национальная борьба куреш, футбол, волейбол, стрельба из лука — среди профессионалов, армспорт, разбивание горшков, бег в мешках, настольные игры, лазание по вертикальному и наклонному шестам, перетягивание каната, бой мешками на бревне, бег с ложкой и яйцом, с коромыслами, на ходулях и множество других мероприятий.

На празднике организован конкурс бузоваров, желающие могут попытать счастье в квесте «В поисках сарматского золота».

Отдельная программа разработана для маленьких участников республиканского праздника.